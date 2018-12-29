【工展會2018】寒流襲港　小朋友照食雪糕　燒烤食品禦寒衣物大賣

香港今日(29日)天氣轉凍，部分地區低見攝氏10度，而第57屆工展會也迎來聖誕後的周六，不少入場公眾都穿上羽絨服，戴上頸巾，而人流也明顯減少。曾經大排長龍的雪糕檔，今日也門可羅雀，但仍有部分客人頂住低溫購買雪糕，有小朋友一邊吃雪糕，一邊說：「我唔驚凍！」 連日來在暖冬「捱打」的燒烤檔和禦寒衣物檔則大翻身，生意大增，當中冬日補暖佳品燒烤羊肉串更一度售罄。

今天外出的市民都添上厚衣。（林若勤攝）

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受強烈冬季季候風影響，廣東沿岸天氣持續寒冷，天文台昨晚8時發出首個寒冷天氣警告，今晨不少地區溫度低見攝氏10度。直至今日中午，港島維園的溫度都維持在13度左右，不少客人衣著變厚，戴上帽子和頸巾。

姚姓小朋友(左)說不怕凍，照買雪糕品嚐。（洪業銘攝）

寒冷的天氣令整個工展會都顯得人流較少，比起其他食檔，雪糕檔明顯較少人光顧。不過亦有和家長一起逛工展會的小朋友買雪糕。姚姓小朋友說因為自己貪食，所以爸爸為她購買了雜莓口味的雪糕，但一起前來的彭姓小朋友因為生病不舒服則沒有買。當問及她為何天氣這麼冷仍舊買雪糕來吃，她說：「我唔驚凍！」

禦寒衣物檔也大翻身，戶外運動用品檔負責人梁先生表示，整體場內的店舖，今日生意都有增長。他指顧客主要是在冬天到北方旅行人士，除了到日本北海道和韓國的顧客外，到哈爾濱看北極光的顧客尤其多，希望今屆生意增長15%至20%。

燒烤檔李老闆表示銷情較好和天氣轉凍有關係。（袁澍攝）

今日小食檔燒烤、魚蛋等熱食非常受歡迎，見到部分燒烤檔許多產品都掛上了「售罄」的告示。燒烤檔老闆李先生表示，今日天冷，光顧的客人明顯增加，最好賣是燒蟹鉗，另外40元五串的羊肉串一早售罄，下午才再添貨，「太好賣，因為係冬天，所以買入多啲羊肉。」