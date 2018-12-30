【撤強積金對沖】羅致光指明年將就落實細節展開立法草擬工作

勞福局局長羅致光撰寫網誌，總結2018年的勞工政策以及福利政策，他形容「取消對沖」強積金是今年的主菜，而今年十月的《施政報告》已公布了「終極方案」，明年將會落實細節及展開立法草擬的工作。他又預計，福利政策在明年可再有除《施政報告》列明的新措施外，再有成功爭取的項目。

羅致光指，勞工政策在2018年的工作十分繁忙，除加強對職業介紹所的規管，提高濫收求職者佣金及無牌經營職業介紹所的罪行的最高刑罰等；完成遭不合法及不合理解僱的僱員的復職權立法及實施外；而今年的主菜是，「取消對沖」，是過去一年勞福局工作的重中之重。

他指，因為要從勞資眾多組織團體選取「食材」，既為了工人長遠退休保障，亦要為老闆們「落足料」，確保在政策改變後能「強身活氣」；他指，特首在今年十月《施政報告》亦已公布了「終極方案」，勞福局已在過往兩個多月密鑼緊鼓地與各持份者溝通，明年將會落實細節及展開立法草擬的工作。

羅致光形容，勞工政策在2018年的工作十分繁忙。(資料圖片)

此外，政府外判服務的基層員工保障檢討，改善的措施會由2019年4月1日起實施；最低工資委員會剛完成的兩年一檢的法定最低工資水平，有待行政長官會同行政會議的決定，目標是於2019年初完成立法程序，並在5月1日實施。

至於福利政策，工作是「浪潮浪接浪」，當中2018-19年度較2017-18年度的財政預算，福利經常開支增加了21.3%，社工職位已增近1,200個；他預期，明年的《財政預算案》除會有在《施政報告》所列的新措施以外，再有成功爭取的項目。