劉怡翔：虛擬資產交易風險高　籲市民勿跟風投機

財經事務及庫務局長劉怡翔今日（30日）發表網誌，提及近日有關比特幣的新聞不斷，不少人看好比特幣等虛擬資產的前景。但他提醒，有關虛擬資產的交易及相關活動，有可能涉及各種高風險因素，市民參與時要加倍小心，切勿跟風投機。 他又指，不少人將比特幣等虛擬資產叫做「虛擬貨幣」。然而，他稱「虛擬貨幣」意指除了未被廣泛接納為交易媒介之外，亦沒有廣為接納作為貨品、服務、資產等的計價單位。他並表示投資者需要留意，首次代幣發行（ICO）可能被不法之徒用作洗黑錢，以及為恐怖份子籌集資金，解釋研發項目的「白皮書」，內容也可能未經核實。

財經事務及庫務局長劉怡翔指出，虛擬資產交易風險高，呼籲市民勿跟風投機。（資料圖片）

劉怡翔指出，坊間有不少人把比特幣等虛擬資產叫做「虛擬貨幣」，其實是言過其辭。他重申，「貨幣」必須普遍被接納為支付方式，長期具有儲存價值，並獲接納為記帳單位；「虛擬貨幣」則指除了未被廣泛接納為交易媒介之外，亦沒有廣為接納作為貨品、服務、資產等的計價單位。

交易價格可短時間大幅上落

劉怡翔指出，回顧2018年，比特幣的價格從2017年底接近20,000美元高位，大跌逾八成，至近日已低見約3,700美元。他強調，投資虛擬資產的交易價格可以在短時間內大幅上落，投資者要有心理準備隨時損失大部分投資金額。

劉怡翔又指，有不少市場人士認為比特幣的價格容易被操縱，並把擁有大量比特幣的人稱為有能力「造市」的「比特幣鯨魚」（Bitcoin whales）。有數據更顯示，目前96.89%的錢包持有少於一枚比特幣，總的來說僅持有4.19%的比特幣。而目前0.66%的錢包持有87.44%的比特幣，市場可謂極高度集中。

參與時要小心

同時，他說投資者須面對虛擬資產容易失竊、遺失錢包等問題，「挖礦」過程也要耗用大量的時間和電力。另外，首次代幣發行（ICO）亦可以被不法之徒，用作洗黑錢。

他認為，虛擬資產的交易及相關活動有可能涉及各種高風險因素，市民參與時務必加倍小心，在未有全面了解產品的特性、運作機制及風險前，切勿跟風投機。