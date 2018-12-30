國泰機師薪津新方案　附帶「加辣」條件　工會需「冰封」工業行動

國泰機師勞資談判拉踞4年，或再現新進展。 資方近日向香港航空機組人員協會（HKAOA）拋出薪酬津貼新方案，但同時亦提出條件限制，要求工會於談判期間「冰封」工業行動，18個月內禁示號召發動，隨後的12個月內亦不得表態聲援個別會員，否則協議作廢。工會將於下月進行會員投票，決定是否接納方案，下月尾會有結果。不過，機師內部意見兩極，有人認為工會連番向資方「跪低」，直言會投反對票；亦有員工認為可靜觀其變。 《香港01》已向國泰查詢，正等待回覆。

國泰機師勞資談判拉踞4年，或有新進展。(資料圖片)

據《南華日報》報道，資方近日提出最新的薪津方案，承諾明年起為機師加薪至少1%，2023年前會與機師個別討論津貼安排。至於早前計劃大幅削減、惹來不滿的租金及房屋津貼，則獲承諾保留，並延長至少10年；至於08年入職的機師，現時每月可獲發1萬元至3.6萬元房津，金額將增加4,000元，協議生效第4年起，金額更可增加6,000元。值勤編更亦有調整，會延至2022年。



不過，有關方案卻附帶條件，工會需承諾在指定限期內不得發動工業行動，協議生效首18個月或2020年8月前，不可帶頭發動工業行動，隨後的第18至30個月，倘有會員發動公投，要求改變協議內容，工會幹事亦不得予以支持；若工會表決通過，協議內相關部分條款亦會作廢。



國泰現僱用來自全球各地近3300名機師，近7成屬機師工會會員。據了解，機師內部反響不一，有人認為工會處處讓步，談判力度不夠「火力」；亦有機師認為已凍薪多時，需作出突破性改變。工會將於下月進行公投表決，下月尾會有結果。



翻查資料顯示，勞資雙方兩年前曾於談判桌上達成協議，包括機師未來2年至少可獲加薪2.5%、改善值勤安排及調高津貼，惟工會進行會員投票後，決定否決方案，因資方設下條件，要求工會不得在談判期間、即直至2019年中發起工業行動，機師們擔心或會令日後談判處於下風，最終逾半數會員反對下擱置。