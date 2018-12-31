【劉德華演唱會】消委會接退款查詢　總幹事：無人會賠黃牛飛差額

劉德華因病需腰斬演唱會，有欲入場觀賞的人以炒價購買「黃牛飛」，惟退款只能按門票原價計算。 消委會總幹事黃鳳嫺今日（31日）透露，現時接到零碎的查詢，未收到投訴，重申網上賣二手門票的平台對買賣雙方均無保障。她又支持政府盡快立法規管「黃牛飛」，「 一日唔管就無王管」，認為條款合理、罰則高便可阻嚇不良營商手法。 2019年將至，黃鳳嫺期望新一年可盡快諮詢並立法設強制性冷靜期，以保障消費者。她強調消委會雖然被指是「無牙老虎」，但仍然有假牙，會繼續維護消費者權益。

黃鳳嫺提醒消費者應看清網上購票平台的條款再決定。（資料圖片）

藝人劉德華近日因病需取消數場演唱會，主辦單位將按門票原價退錢，但有歌迷以炒賣價購票，當中差額需由自己承擔。消委會總幹事黃鳳嫺今日出席電台節目時指，現時未收到相關投訴，僅接獲零星的查詢，她強調二手賣門票的平台對買賣雙方而言無保障，差額需由買家承擔，「無人會賠差額畀你」，又建議消費者應仔細看清每個平台的條款，又指事件反映立法規管「黃牛飛」有其必要，亦要配合高的罰則阻嚇不良營商手法。

年中有客人經中介訂購HPV疫苗，惟因貨源短缺而無疫苗可注射。（視覺中國圖片）

2018最觸目 買HPV針無針打 消委會接二千多宗投訴

黃鳳嫺總結2018年較令人關注的事件，是有內地人經中介公司訂購子宮頸癌疫苗後「無針打」，她透露當時接獲二千多宗投訴。另外，消委會亦留意到有較多店舖倒閉，反映市況及經濟環境存在隱憂。

新一年，黃鳳嫺期望設冷靜期的諮詢能盡快出爐並立法規管，她指消委會倡議設冷靜期多年，希望以7日冷靜期保障購買合約（如健身美容、消費共享等）的人士，可無條件取消合約。

黃又提及消委會翻新過的尖沙咀服務中心，指中心位處遊客區，望為本地及海外客人提供服務，以及讓他們更快地接觸所需的消費者資訊。