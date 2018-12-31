【巴士車禍檢討】委員會交報告　政府徵詢律政司　以適當方式公布

近年本港巴士致命車禍接二連三，包括今年2月大埔公路發生導致19人死的車禍，政府遂成立「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」，以審視專營巴士的運作及現行監管制度。 行政署今（31日）日出稿指，委員會已向特首林鄭月娥提交報告。特首辦則指，因報告可能觸及敏感商業資料，及相關巴士車長已被落案控告誤殺，故此政府會先研究報告內容和徵詢律政司意見後，再以適當方式公布報告。

行政署出稿指，委員會已向特首林鄭月娥提交報告。（政府新聞網圖片）

近年致命的巴士車禍接連發生，當中包括城巴深水埗致命車禍及大埔公路九巴翻側慘劇，政府因而設立香港專營巴士服務獨立檢討委員會，以審視專營巴士運作；委員會由高等法院上訴法庭法官倫明高擔任主席，同時，委員會亦有兩名成員，分別為成嶺南大學校董會主席歐陽伯權，和香港科技大學土木及環境工程學系主任羅康錦。

經過歷時七個月的聆訊，行政署今（31日）日出稿指，委員會已向特首林鄭月娥提交報告，當中提及委員會在合共21日聽取了19名相關團體／人士，及兩位專家證人的口述證供，並收到超過2.2萬頁的意見書。

就報告公布方式 政府會徵詢律政司

另外，特首辦又出稿感謝委員會的努力，稿中稱，由於報告可能觸及專營巴士營辦商的敏感商業資料，以及事件中的巴士車長已被落案控告誤殺，故此政府會先仔細研究報告內容，並會就報告公布方式及其他相關事宜徵詢律政司的意見。政府會在作出決定後，以適當方式公布報告。