8歲男童患甲型流感併發腦病變　曾打流感針　潛伏期到過佛山

衞生署衞生防護中心公布一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。中心指，一名已接種今季季節性流感疫苗的8歲男童，自前天(12月30日)起出現發燒、咳嗽、流鼻水和神志不清等病徵，翌日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院作進一步治療，其鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變。男童現時情況穩定。 去年12月2日至今，已有5名兒童患嚴重流感而要入院，包括本周有2宗。

衞生防護中心指，一名過往健康良好的8歲男童，自去年12月30日起，出現發燒、咳嗽、流鼻水和神志不清等病徵，翌日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並於同日入院作進一步治療，男童現時情況穩定。



男童的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變。初步調查顯示，男童已接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內曾到廣東佛山，其家居接觸者至今沒有出現病徵，而潛伏期內男童並無上學。衞生防護中心正繼續調查。



在12月16日至22日期間，實驗測檢測到的 595 株季節性流感病毒，最流行是甲型H1流感，佔8.36%；1.85%為甲型H3流感，較少是乙型或丙型流感。同周的季節性流感病毒陽性百分比為 10.49%，接近 10.7%的基線水平，並高於前一周錄得的 6.93%。