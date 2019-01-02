O記發現槍械案3男提堂　其中兩男疑想用槍施襲　全部案件下月再訊

警方有組織罪案及三會會調查科（O記）日前在全港多個地方搜出手槍等軍火，並拘捕了5男2女年齡介乎17至53歲人士，其中3名男子，分別於粉嶺及九龍城法院提堂，其中於粉嶺提堂的兩男，更疑曾想用槍襲擊一名男子，各被控一項意圖危害生命而管有槍械罪。3名被告全部暫時毋須答辯，全部押後至2月27日再提訊。控方除透露警方會追查槍械來源。

兩名男被告蘇翰韜及蘇緯軒，各被控一項意圖危害生命而管有槍械罪在粉嶺法院提堂。(資料圖片)

粉嶺兩男被告疑想用槍施襲

在粉嶺提堂的被告蘇翰韜，28歲；及蘇緯軒，17歲，報稱救生員，兩人各被控一項意圖危害生命而管有槍械罪，兩項控罪內容類同，均指二人在2018年在香港管有4枝手槍，並意圖用以危害生命，或意圖使他人用以危害生命。

控方庭上透露，警方在2018年12月31日在機場截獲蘇翰韜，並在其住所發現懷疑槍械。期間有人聲稱是有人把槍給他。警方之後再向另一被告蘇緯軒及一女子作調查，期間有人稱有計劃用槍傷害一名男子，並曾到大埔一空置校舍內試槍，曾發出一槍。

警方亦有到二人家中搜查，並發現8枝來福、3枝手槍、1枝左輪及兩件槍械相關組件等。警方需時調查兩被告的電訊通訊記錄，及要對涉案人士身份作進一步調查。兩名被告暫時毋須答辯，案件押後至2月27日再提訊。

另一學生被指藏5手槍及905發子彈

在九龍城法院提堂的被告梁頌仁，20歲，報稱學生，被控無牌管有槍械或彈藥罪，指他於2018年12月31日，在紅磡黃埔花園百合苑一單位內，無牌有5支手槍、3支長槍及905發子彈。

控方庭上透露，警方會追查槍械及子彈來源，亦會檢驗該批軍火，及追尋被告是否有同黨。辯方未有保釋申請，被告期間需還押。

九龍城法院提堂被告是學生

在九龍城法院提堂的被告梁頌仁，20歲，報稱學生，被控無牌管有槍械或彈藥罪，指他於2018年12月31日，在紅磡黃埔花園百合苑一單位內，無牌有5支手槍、3支長槍及905粒子彈。

控方庭上透露，警方會追查槍械及子彈來源，亦會檢驗該批軍火，及追尋被告是否有同黨。辯方未有保釋申請，被告期間需還押。

警方早前在多個地點拘捕7男女

警方早前接報稱有人疑無牌管有一批槍械及組件，並在過去兩天在13個地點拘捕5男2女，7人年齡介乎17至53歲。

案件編號：FLCC 18-19, KCCC4/2019