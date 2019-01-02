【六合彩．有片】天水圍投注站最「旺門」　市民：中過約1萬元

六合彩新年金多寶星期四（1月3日）攪珠，頭獎一注獨中，獎金達8,000萬元！中環士丹利街和屯門市廣場投注站是有名的「旺門」投注站，原來在天水圍亦有一站是「後起之秀」，過去5年共賣出12張六合彩頭獎彩票。雖然投注站中午時一度大排長龍，但原來不少街坊都不知道這裏正是近年最「旺門」的投注站。

周三（2日）有不少人在天水圍置富嘉湖2期投注站買彩票，人龍排至投注站門外。（王海圖攝）

未聽過天水圍旺：「我都希望係！」

天水圍置富嘉湖2期投注站周三下午（1月2日）有不少人前來買彩票，人龍排到投注站門外，莫非大家得知這投注站「旺門」，專程到來碰運氣？李先生表示未聽過這個消息，「係就好，我都希望係（旺門）！」他稱一般都在此投注，但從未在此投注站買中六合彩，今次新年金多寶則買了2注，一注「電腦飛」、一注是自己填選號碼，又指一向沒特別心水號碼，都是隨意下注。

8千萬彩金吸引不少市民投注。（王海圖攝）

中獎買樓、做善事

陳先生稱不知這裏是「旺門」投注站，不過亦試過中六合彩4個半字，大約1萬元彩金。問到萬一中獎8千萬會如何運用這筆錢，他認為彩金畢竟是橫財，稱中獎應要捐款做善事。

黃小姐與丈夫一同前來投注，雖然她不知嘉湖投注站的「戰績」，但自己曾在這裏中過千多元彩金。她填選號碼時偏好填自己或家人的生日日期，又言若中金多寶，會將獎金用作置業和繳交兒子學費。

陳先生稱中獎應要捐款做善事。（王海圖攝）

黃小姐曾在這裏中千多元彩金，若中獎金多寶，會將獎金用作置業。（王海圖攝）

新年金多寶6年僅3.5注中 2注出自同一投注站

除了近年售出最多六合彩頭獎彩票的嘉湖投注站，亦有特別「旺」新年金多寶的投注站。新年金多寶推出6年以來，合共僅有3.5注中頭獎，主要在2014年及2017年有人中頭獎。而巧合的是，這兩年均各有1注中頭獎是買六合彩彩票買中，同時更是在荃灣荃錦中心青山道投注站發生，成為新年金多寶最旺門投注站。想捧走8000萬彩金，不妨考慮在這些「旺門」投注站投注。