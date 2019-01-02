【冬季流感】衞生署宣布本港進入流感高峰期　較往年提早一周

衞生防護中心今日（2日）宣布踏入流感高峰期，較去年早了約一星期。衞生防護中心總監黃加慶指，截至12月30日，季節性流感病毒陽性百分比達14%，已高於 10.7%的基線水平，代表著進人流感高峰期，較往年提早一周；預期流感感染數字會繼續上升。暫時流感主要以H1為主，而流感疫苗和流行的流感病毒株類似，沒有出現漂移情況。 截至12月23日，全港已接種96萬劑流感疫苗，較去年高5成，當中50至64 歲的市民接種了約13萬劑疫苗，屬政府擴大疫苗資助計劃的資助組別。 本周流感入院率增至0.43，其中0至5歲兒童確診流感入院率是各年齡群組之中最高，每一萬人口當中有3.5人需入院。

衞生署宣布正式進入流感高峰期（資料圖片/余俊亮攝）

病毒專攻老幼 料小童及長者入院率將上升

實驗室數據顯示，截至今日的流感樣本陽性率為14%，較上周的10.49%急增逾3.5個百分點。黃加慶稱是預期之內，又指雖未能預計流感爆發的嚴重程度，但估計0至5歲以及長者的流感入院率將進一步上升。數據顯示流感高峰期以甲型流感為主，當中以H1為主，佔8成，不足兩人患者感染H3型甲型流感，黃加慶指H1對5歲或以下小童及長者的影響較大，提醒市民應盡快接種流感疫苗。



截至12月23日，政府防疫注射計劃及疫苗資助計劃已接種了逾85萬劑季節性流感疫苗，當中疫苗資助計劃接種了超過47萬劑疫苗，較17/18年度同期增加了91.6%。

衞生防護中心總監黃加慶今日（2日）宣布，本港進入流感高峰期。（羅君豪攝）

黃加慶：疫苗接種率較往年有顯著上升



今個學年衞生防護中心推行到校接種先導計劃，黃加慶透露先導計劃接種率約七成，而本港整體6歲至12歲學童疫苗接種率約五成，而0歲至5歲的幼童接種率則較低，接種率約三成。

截至12月23日，在「學校外展疫苗接種先導計劃」下，已有184間小學接種約10.6萬劑流感疫苗。而「優化外展接種計劃」下，則有210間小學共接種約7.1萬劑季節性流感疫苗。

上個流感季的學童接種率低於兩成，黃加慶當時坦言接種率不理想，他今日回應時指，接種率愈高愈好，難言「最理想」，不過至目前為止，見到接種率較往年有顯著上升。

醫管局發言人指，因應衞生防護中心宣布進入流感季節，公立醫院將實施更嚴謹的感染控制措施。醫管局已於去年10月安排公立醫院的醫護人員接種季節性流感疫苗，保障個人健康及減低院內交叉感染的機會，至今已約有3萬名員工接種流感疫苗，較去年同期上升超過4成。醫管局同時呼籲仍未接種季節性流感疫苗的市民盡快接種，預防流感及其併發症。

醫管局今早公布昨日（1日）急症室求診人次為5,203人，較前日（12月31日）減少300人次，經急症室入內科病房的人次亦下降118人次，至837人次；內科病床佔用率則上升4個百分點至109%，除瑪麗醫院及仁濟醫院外，其餘13間公立醫院的內科病床均「逼爆」，聯合醫院的佔用率更高達124%。

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