受惠新居屋項目房委會賣樓收入大增　料19年度盈餘達94億

據房委會最新財政預算預測，財政儲備將由去年4月初約450億元，微跌至2023年約412億元，而未來五年建築工程開支高達1,089億元。 由於多個居屋項目，包括長沙灣麗翠苑，以及新一期居屋長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑、東涌裕泰苑的賣數收入將撥至19/20年度計算，預料資助自置居所的盈餘將由18/19年度的54.6億元增至94.1億元。

房委會財務小組委員會主席陳家樂形容，房委會財政穩健，無逼切需要向立法會申請從「房屋儲備金」撥款。（王潔恩攝）

房委會財務小組委員會今早（3日）審議本年度財政預算案及未來4年財政情況，並將預算提交房委會大會通過。

料2023年財政儲備剩412億

房委會表示，預測財政儲備將由去年4月初約450億元，輕微下降跌至2023年3月底的412億元。至於18/19年度綜合賬目盈餘為91.4億元。

去年房委會預測，2022年財政儲備將降至約362億元。被問及為何今年預測儲備金額回升，當局解釋，雖然居屋折扣率大增，但由於未來綠置居賣樓收入增加，加上建築費較預期少等，故財政儲備有改善。

據房委會最新財政預算預測，財政儲備將由去年4月初約450億元，微跌至2023年約412億元，而未來五年建築工程開支高達1,089億元。（資料圖片／羅君豪攝）

本年度出租公屋轉虧為盈

房委會說，18/19年度出租公屋盈餘為2.9億元，比原預計出現10.9億元赤字有改善，主要原因是去年9月公屋加租。

不過，房委會預計未來出租公屋營運赤字逐步惡化。假設公屋租金水平和整體租金收入維持現狀，預料20/21年再度出現赤字，至22/23年度赤字更會高達19.1億元，原因包括未來出租公屋數目大增，令維修等開支上升。

新一期居屋及綠置居賣樓收入撥帳下年度

資助房屋方面，本年度盈餘為54.6億元，較核准預算的78.6億元為少。不過，由於最新一期居屋重啟申請及延遲開售，賣樓收入將撥入19/20年度入帳，再加上新一期綠置居麗翠苑即將發售，19/20年的建議預算將增至94.1億元，當年的綜合盈餘更將高達130.1億元。

不過，由於21/22年的資助出售房屋單位減少，該年度資助出售房屋盈餘將減至40.3億元，綜合盈餘則減至69.2億元。

料5年建築開支達1089億

根據房委會剛公布的五年建屋計劃顯示，2018/19至22/23年度預計可興建9.75萬個公營房屋單位。根據資料，過去五年建築工程開支達1,089億元，平均每年218億元。受惠於17/18年度的批出的投標價格下調，目前興建一個公屋單位的建築成本約80萬元、一個居屋單位的建築成本則約82萬元，兩者成本分別比去年少7%和14%。

陳家樂形容財政穩健

根據房委會資料，現時政府預留約824億「房屋儲備金」。房委會財務小組委員會主席陳家樂重申，預料2023年3月底的財政儲備達412億元，形容房委會財政穩健，無逼切需要向立法會申請從「房屋儲備金」撥款。對於公私營房屋比例由六四比改為七三比，他稱會密切留意其財政情況，包括會否增加建屋工程開支，再決定是否有需要申請撥款。

他又說，居屋轉至五二折發售，雖然令其收入減少，但他認為，不應因個別項目而評估整體財政狀況。