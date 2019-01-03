少婦與司機爭拗後誣告遭非禮　認報假案痛哭求情　官：喊無同情分

26歲少婦去年6月搭乘小巴時，以100元紙幣付車資，事後卻聲稱自己付了1,000元，要求司機找贖逾900元，雙方發生爭執，少婦聲稱召丈夫到場毆打對方。其後她又不滿司機報警，聲稱遭司機以手肘掃胸非禮，之後被揭發報假案，被控1項刑事恐嚇及3項虛報有人犯罪罪。被告在庭上痛哭，不斷表示「我有悔意、我會改過」，被告今（3）於九龍城裁判法院被判入獄4個月，緩刑兩年。裁判官吳蕙芳判刑時痛斥被告，「喊無同情分，你同我醒醒定定。」

被告鄭凱婷認報假案指小巴司機非禮被判緩刑。（馮家淇攝）

付100元聲稱付1千求找贖

被告鄭凱婷，26歲，被控1項刑事恐嚇及3項虛報有人犯罪罪。案情指，去年6月5日凌晨2時許，被告在佐敦白加士街乘搭小巴，當時她以100元紙幣支付16元車資，但她堅稱自己支付了2張500元紙幣，不滿司機只找贖84元給她，要求找回984元。

指司機掃胸警即查片求證

雙方發生爭執，被告聲言召丈夫到場毆打小巴司機，司機遂報警，被告亦報警指遭司機掃胸非禮。警方一度拘捕司機，但查看雙方拍攝的片段後，證實司機並沒有非禮被告，被告在警誡下承認因不滿司機態度而虛報非禮案。庭上透露，被告過往曾有藏毒及打人等案底。

庭上泣不成聲稱內疚

被告遞上親手撰寫的求情信，在庭上泣不成聲，不斷表示「我好內疚、我會改過」，現有做兼職及不再酗酒。

裁判官吳蕙芳判刑時痛斥被告：「我會信你咩？咁後生就案底纍纍，細個壞唔緊要，你宜家已經係兩個女嘅阿媽，仲過啲咁嘅生活。喊無同情分，你同我醒醒定定。」」被告即回應有悔意，亦要照顧兩個女兒，裁判官指：「哩個係你個責任，我再比多一次機會你。」判被告入獄4個月，緩刑兩年。

案件編號：KCCC3422/2018