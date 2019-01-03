【非洲豬瘟】上月供港豬量全年新低　元旦翌日活豬價創三個月新高

內地非洲豬瘟疫情仍未遏止，內地供港活豬數量亦由以往的日均約4,000隻，下跌至上月底約二千多隻，最嚴重的日子更低見約1,800隻，12月內地供港活豬日均供應量為3,683隻，是2018年全年供應最少的月份。 供應下跌，豬價相應上升，數據顯示昨日（2日）活豬平均拍賣價每擔1,733元，創過去三個月以來的新高，昨日最高價為每擔1,900元，而最低價則為每擔1,470元。

過去12個月平均豬價徘徊在每擔1,000至1,342元。（食物及環境衞生署網頁截圖）

受內地多個省市爆發非洲豬瘟疫情影響，多個供港豬場受鄰近地區波及需停止供豬來港。

根據食物環境衞生署的統計數字，2018年12月，每日平均供港內地豬隻數量僅得3,683隻，是2018年全年的最低。觀乎12月的活豬量數字，自12月19日廣東省爆發首宗疫情之後，供豬量開始不穩，由日均四千隻跌至二千至三千隻，最少豬隻量是12月23日，僅得1,874隻內地活豬供港，12月的活豬拍賣平均價為1,286元。

踏入2019年，元旦日的活豬拍賣價隨即錄得升幅，每擔平均價為1,506元，至昨日（2日）的平均價更升至1,733元，最高價為1,900元，最低價則為1,470元。上一次的活豬拍賣價高位，需追朔至去年9月17日，當時的平均價為每擔1,921元，最高價是2,300元，最低價則為1,350元；當日的內地供港豬量，由9月16日的3,268隻急跌至翌日的1,188隻。