休班警涉拿走8千元櫃員機拾遺不報　被告稱與妻商討後覺款屬自己

休班警涉於櫃員機提款時拾遺不報，取去一名女子未有拿走的8千元，被控一項盜竊罪，被告今（3）於九龍城裁判法院自辯。被告稱初時擔心被同事取笑「失魂」，不敢交回警署。其後與太太商討後，認為該筆款項是屬於自己。

被告劉元明在九龍城法院否認偷竊。（資料圖片）

被告劉元明，38歲，現已被停職，被控一項盜竊罪。控罪指，被告於前年7月5日至去年2月21日，於九龍城福佬村道的匯豐銀行理財易中心的櫃員機，偷竊女子陳美娟8,000元。

控方解釋，控罪由7月5日開始，並非指4日被告拾遺不報屬盜竊，而是他5日凌晨致電銀行查問後，至本年2月被捕前都仍未還款，所構成的不誠實挪佔行為。

害怕被同事取笑「失魂」

被告指三次致電銀行查詢，接線生建議被告是交回分行，但被告考慮到自己清晨上班，下班回到九龍城分行，擔心銀行已關門，因此沒有考慮這個方法。

其後接線生建議被告交回警署，但被告當時認為該筆款項有可疑，因月頭需現金繳交費用，有機會是太太放進錢包，不敢麻煩同事，又說：「驚同事覺得我玩嘢。」被告續指害怕被同事取笑「失魂」，他指平日常常認不到路，已被他們覺得不夠專心，以前又試過不見錢包，擔心會傳到上司耳中，於是沒有交到警署。

與太太商討後覺錢是自己

控方詢問被告有沒有試過釋除可疑，被告指自己沒有提兩次款、提款機自行彈出錢的機會也不高，可能是自己或太太放錢，與太太商討後，指「覺得啲錢係自己」。

案件下午續審。

案件編號：KCCC2089/2018