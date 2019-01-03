【同性婚姻】再有兩同志獲准覆核婚姻法　會先處理民事結合爭議

去年逐有三名同性戀者就香港的婚姻制度提司法覆核，三案今（3日）在高等法院提訊，法庭早前已就一名女同志就香港未有民事結合的法例，從而提司法覆核的案件批出許可，今亦批准另兩名由男同志提出，指香港未有同性婚姻法例的案件，及未有接受海外結婚的同性伴侶而提出覆核，兩男同志的申請，今同獲批覆核許何，惟法官指三案的論點類同，會先處理女同志所提案件，另兩案會暫緩處理。

三名同志去年先後入稟高等法院，要求就香港婚姻法提司法覆核。（資料圖片）

三案的申請人均分別代表代表，分別為：女同志MK，及兩名男同志TF及STK，由於有關申請文件未有供公眾查閱，故兩名男同志的申請至今才曝光。

女同志求確立同性伴侶法律地位

庭上透露女同志MK現年29歲，與她同同性伴侶已同居2年，她入稟指政府未有確立同性伴侶在法律上的地位，要求港府若無法確立同性伴侶的婚姻地位，則需要實行民事結合等方式確立同性伴侶在法律上的地位。這案早前已獲法庭批出覆核許可，並會排期先作處理。

望港接受海外結婚的同性伴侶

至於男同志TF，則是一名21歲的港大男生，他打算與伴侶畢業後結婚，本準備到台灣辦手續，但仍希望能在港結婚；至於申請人STK則是31歲男同志，早於2013年已與伴侶在紐約結婚。二人均要求法庭就《婚姻條例》及《婚姻訴訟》條例作闡釋，要求法庭宣告兩名人士不論性別都可以在港結婚，STK更進一步要求港府承認在海外結婚的同性伴侶。

案件編號：HCAL1077、2648、2682/2018