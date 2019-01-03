【開放數據】被指無牙老虎　資科辦：督導委員會一定有牙

特首在2018年的《施政報告》中提到要開放數據，不過負責的資訊科技總監辦公室卻經常被指是「無牙老虎」。 政府資訊科技總監林偉喬今日（3日）在記者會上回應指，「有沒有牙並不在於資料辦，創新及科技督導委員會就一定有牙。」

將數據轉為機讀版本但新增數據少

資科辦公布，逾80個政府部門已於2018年年底前發布年度開放數據計劃，預計會有逾650個新數據集，將於2019年內上載「資料一線通」網站（data.gov.hk），屆時網站將共約4,000個數據。

不過，記者翻查各部門的開放數據計劃，發現計劃新增的數據多為已公開的數據的機讀版本，如CSV、JSON、XML等格式。林偉喬指，機讀格式數據可更方便程式開發人員，設計更多便利市民的應用程式，將來會基於市民及業界的意見，開放更多數據。

3100萬元津貼小巴整合實時數據

資科辦指，是次開放數據的數據以《香港智慧城市藍圖》中所列出的數據為重點，如交通、天氣、地理位置及醫療數據。

其中，運輸署會將於今年6月，將11個政府停車場的空置車位數目由每小時更新一次，改為實時更新。此外，會用3100萬元津貼小巴營運商整合實時數據。而專營巴士營辦商及港鐵的實時機讀數據，如實時到站數據的開放計劃則尚在商討中。

此外，地政總署於上月推出新版地理資訊地圖及新開發的香港地理數據站，並將數據更新頻率由以往每月一次增加至每星期一次。

創新及科技督導委員會負責推動

資科辦指，前期主要工作為協助各部門將數據格式轉為機讀格式，例如將XLS格式轉為CSV格式，幫助政府部門製作API（程式應用介面）等，並非監察各部門的開放數據進度及質量。推動開放數據的工作由行政長官所主持的創新及科技督導委員會負責。

立法會資訊科技界議員莫乃光認為，是次政府踏出開放數據的第一步，期望政府日後能規定公開的數據需要用以機器可讀格式（包括 JSON、XML 及 CSV）發放，而不只是以DOC/XLS/PDF檔發放資料，刪除不能作商業用途的限制等。