本港新增4宗外地傳入登革熱　患者曾遊馬來西亞、馬爾代夫

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布登革熱個案最新數字，在2018年12月28至今年1月3日期間，確診4宗外地傳入個案，病人於潛伏期內曾到馬來西亞（兩宗流行病學關連個案）、馬爾代夫（一宗）及越南（一宗）。 防護中心呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。

截至昨日（1月3日），2018年共錄得163宗個案，其中29宗為本地個案，134宗為外地傳入個案。而2019年則共確診4宗外地傳入個案。



登革熱一直在部分亞洲及海外地區流行。最新數字顯示，泰國在2018年錄得84 830宗個案及新加坡自2017年12月31日起錄得3 301宗個案。