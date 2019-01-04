本港新增4宗外地傳入登革熱　患者曾遊馬來西亞、馬爾代夫

撰文：張美蘭
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衞生署衞生防護中心今日（4日）公布登革熱個案最新數字，在2018年12月28至今年1月3日期間，確診4宗外地傳入個案，病人於潛伏期內曾到馬來西亞（兩宗流行病學關連個案）、馬爾代夫（一宗）及越南（一宗）。
防護中心呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。
截至昨日（1月3日），2018年共錄得163宗個案，其中29宗為本地個案，134宗為外地傳入個案。而2019年則共確診4宗外地傳入個案。
登革熱一直在部分亞洲及海外地區流行。最新數字顯示，泰國在2018年錄得84 830宗個案及新加坡自2017年12月31日起錄得3 301宗個案。
市民應注意下列防蚊措施：
徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞；
每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵；
汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內；
栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟；
在雨季前把凹凸不平的地面填平；
避免在叢林逗留；及
戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着寬鬆、淺色的長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。