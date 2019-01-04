【亞視永恆】亞視半年內第三度裁員　發言人：未承諾為最後一次

常被網民譏笑為「亞視永恆」的亞洲電視，在失落免費電視牌照後轉戰OTT網絡電視，惟踏入2019年不足一周內再次傳出裁員消息，已是近半年內第三次向員工開刀。亞視發言人證實，公司因資源整合而裁員約20人，當中包括OTT製作部、節目部及製作資源部約一成職員，強調為公司艱難的決定，惟發言人坦言，公司未有承諾日後會否再度有裁員決定。

亞視發言人證實，公司因資源整合而裁員約20人，當中包括製作部、節目部及製作資源部約一成職員。（資料圖片/李澤彤攝）

發言人：台慶不「大搞」 僅為內部聯誼活動

近期不時傳出裁員消息的亞洲電視，繼續去年6月及11月裁員後，再隔不足兩個月又再裁員約20人。據了解，年近歲晚才收「大信封」的，主要為OTT製作部、節目部及製作資源部，裁員人數涉及整體員工約一成。亞洲電視數碼媒體發言人證實此事，指為公司因應營運模式及節目內容改變，需要資源整合，而當中亦有部份為業務及製作完成後，有關職員離職，公司將會按照勞工法例作出補償。

他續說，這次為公司艱難的決定，但強調公司運作正常，並非「清盤」，但未能承諾不會再有下一輪裁員。另外，有指亞視經營困難下，本月底的台慶仍會「大搞」，他澄清，台慶只為公司內部員工的聯誼活動，將不會對外開放及播映，「並唔係『大騷』、唔係開台個次節目嘅規模。」

亞視現職員工：個個今日唔知聽日事 增值自己及早搵出路

《香港01》接觸到一位仍在亞視任職的員工，他坦言公司內「士氣好差，個個今日唔知聽日事」，自己雖然未受到裁員影響，但也感到難過，惟明白到現時經濟環境不理想，裁員亦非員工可控制，只好增值自己，「及早搵出路」。

亞洲電視近年經歷多翻起起跌跌，在2016年4月2日凌晨零時，因為牌照期屆滿而「熄機」成為歷史，但2017年尾卻突然宣布以OTT平台「復活」，並在今年1月29日正式啟播，重溫舊有節目及推出不同的綜藝節目。