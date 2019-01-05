30歲更生人士曾沉淪毒海　獄中醒覺皆因遇上賊王葉繼歡

在囚人士走出鐵窗後，面對社會的急促轉變、如何融入往往成為首要挑戰。曾因販毒被判入獄3年多的阿翔（化名），一度視金錢為成功指標，更因抵受不到旁人的冷言冷語，最終沉淪毒海。 可幸，因一次突發性的身體敏感入院，而旁邊羈留病房竟為一代賊王葉繼歡。「每晚聽到佢嗌好痛、好辛苦，」令他醒覺出獄後不能重走舊路，繼而修讀再培訓局的課程，重過新生。

阿翔於再培訓局舉辦的頒獎禮上，獲得傑出學員獎。（梁鵬威攝）

18歲被叫「通渠佬」 難受冷言冷語

現年30歲的阿翔，於18歲的青春歲月不幸染上毒癮。當時他任職於清潔及通渠公司，聽盡旁人的冷言冷語，「有時喺街邊畀人叫『通渠佬』，但我都係幫人，點解要咁叫我？」工作不如意，加上身邊損友的影響，最終抵受不住引誘沉淪毒海，「嗰時食k仔食到爭啲要用尿片。」

身藏毒品被捕入獄卻覺好彩

毒癮不但令身體變差，更令拍拖13年的女友心灰意冷，一度想放棄他。「好彩嗰時入咗去坐監！」當時因身藏大量毒品，最終被判入獄3年4個月的阿翔認為「好彩」，皆因於獄中不但更能感受到女友的不離不棄，更重要是遇上一生的轉捩點。

見葉繼歡痛苦呻吟 決不再行歪路

他於獄中因一次突發性的敏感症狀，需轉送到羈留病房接受治療。當時他聽到旁邊病房不斷傳來陣陣慘叫聲，「不停叫好痛、好辛苦，我都唔知佢咩人。」及後發現原來正是一代賊王葉繼歡處於彌留之際，頓時令他醒覺不能再走回頭路，「連一代賊王最後都要喺醫院咁樣死，再行呢啲歪路無意思。」

阿翔在獄中報讀再培訓局課程。（張嘉敏攝） 出獄後獲舊公司聘用 現創辦清潔公司 經家人及善導會的社工鼓勵下，他於獄中報讀再培訓局的「環境潔淨服務員基礎證書」課程，當中的「個人素養」課題更令他重新認識自己，提升情緒管理，「依家聽到（冷言冷語）都當聽唔到。」於2017年出獄後獲舊公司重新聘請，到現時已擁有一間自設的清潔公司。雖然規模不大，全公司只有四個人，但對阿翔而言卻意義重大，希望借公司幫助同路人重獲新生。他憶述以往視金錢為成功指標，「依家覺得幫到人先係成功。」

展望未來，他希望繼續進修行政管理課程，自我增值，又盼政府能多投放資源協助更新人士，「佢哋無錢、無屋住咪走回頭路。」他同時希望自己能繼續推動企業聘用弱勢族群，協助他們自力更生。