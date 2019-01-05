東北季候風周日抵港天氣轉冷　早上市區跌至16度　新界北再低幾度

今日（5日）日間市區氣溫普遍在攝氏20度以上，不過天文台指出，一股微弱的東北季侯風於明日影響華南沿岸，初時能見度偏低及有一兩陣微雨，預測明日轉涼，早上市區溫度降至16度，較今日日間低逾6度。新界北再低數度，北區明早料跌至14度，接近寒冷水平。明早外出參加公益金百萬行的市民，要留意保暖。

天文台預測明早轉涼，初時能見度頗低及有一兩陣微雨。（資料圖片）

天文台今日在總部錄得最高22.7度，不過部分地區如跑馬地、黃大仙、北潭涌高度25度。入夜後氣溫緩慢下降，晚上11時天文台氣溫為19.6度。

天文台預報，明早轉涼，新界北地區最低氣溫為14度。(香港天文台)

明早7至8時較清涼

天文台指出，一股微弱的東北季候風補充會在明日影響華南沿岸，本港天氣轉涼，預測明日市區氣溫介乎16至20度，新界地區則只有14至16度。天文台分區天氣資料顯示，市區明早7至8時氣溫只有16度，上水、流浮山、打鼓嶺最低只有14度。

最新發布的「九天天氣預報」顯示，明日大致多雲，初時能見度頗低及有一兩陣微雨。(天文台圖片)

天文台預料下周一（7日）大致多雲，短暫時間有陽光，溫度回升至最低18度、最高21度。隨後數天，大致多雲以及有幾陣雨，直至下周五（11日）開始，部分時間有陽光，日間氣溫在20度以上。

延伸預報顯示，本月中開始，氣溫將明顯回落，可能重回寒冷水平，一成機會在12度或以下。