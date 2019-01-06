張建宗：港司法獨立亞洲第一　秩序與治安全球第四　港人引以為傲

政務司司長張建宗在網誌談及香港在秩序與治安位列全球第四，令香港人引以為傲；又指，2017年香港整體罪案不但較前一年下跌7.6%，更是1975年以來的新低，當中警隊擔當重要的執法者角色，功不可沒。 此外，警隊的教育水平亦不斷提高，去年的獲聘的警員，有22%已持高等教育學歷；而過往十年，成功獲聘為見習督察的申請人均擁有大學或以上學歷。

張建宗表示，將於1月12日出席「警隊175周年大匯演暨警民同樂日」。（政務司司長網誌圖片）

張建宗指，警隊成立175周年，是值得紀念的大日子，警隊的服務與時俱進，並發展為今天專業高效的紀律部隊；多年來，香港的良好法治管治是建基於高效專業的執法水平，而香港的司法獨立在亞洲排名第一。

而2017年香港整體罪案不但較前一年下跌7.6%，更是42年來的新低；若以每十萬人口計算的罪案率，更加是46年來最低。此外，2018年本港首11個月總體罪案50122宗，較2017年同期下跌2.9%。在「世界正義工程」(World Justice Project)發表《2017-18全球法治指數》，香港在秩序與治安位列全球第四，令香港人引以為傲。

此外，警隊的教育水平不斷提高，過往十年，成功獲聘為見習督察的申請人均擁有大學或以上學歷，而成功獲聘為警員並持有高等教育學歷的申請人則由2007年的15%上升至去年的22%。

而每年投考警察的競爭相當激烈，在2016至2018年，每年平均有超過7,200人投考督察，及超過11,000人投考警員，二者分別平均40人及平均10人爭一位。

冬季招募將於1月12日舉行

投考人士當中，涉及不同範疇的專業或學科，包括法律系、環球工商管理、新聞系、犯罪學等；除本地和海外大專院校的畢業生之外，亦有不少非華裔人士。自2011年，警隊已招聘超過70名非華裔見習督察和警員，他相信本星期六(1月12日)舉行的冬季招募日，必定吸引大量有志加入警隊的青年。