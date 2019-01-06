入境處處長曾國衞：每年有數萬人被拒入境　不要存陰謀論

現年55歲的入境處處長曾國衞最快於明年退休，他出席港台節目《舊日的足跡》表示臨近退休年齡，心目中已有下任梯隊的人選，惟現階段不便透露。他亦透露，特區政府現正尋求更多國家或地區提供免簽證，或落地簽證安排，未來或會多於163個國家和地區能讓特區護照持有人享有免簽證或落地簽證安排。 另外，被問及早前有包括英國《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱等人被拒入境，他呼籲市民不要對有人士被拒入境存有陰謀論。

曾國衞指，現時特區政府現正尋求更多國家或地區提供免簽證，或落地簽證安排。（陳焯輝攝）

最快於明年退休的入境事務處處長的曾國衞表示，自己於接任入境處處長時曾出現「青黃不接」的情況，所以在任內其中一項任務是培訓人員，並建立入境處未來的梯隊架構。曾國衞透露，已定下下任梯隊的人選，惟現階段不便透露。

曾國衞透露現時特區政府現正尋求更多國家或地區提供免簽證，或落地簽證安排，於商討成功後將會公布消息。（資料圖片）

港府正尋求更多地方提供免簽證

另外，他又談及現時有163個國家和地區給予香港特別行政區護照持有人免簽證或落地簽證安排。曾國衞表示，現時特區政府現正尋求更多國家或地區提供免簽證，或落地簽證安排，於商討成功後將會公布消息；而入境處亦將於明年第二季起，將開展更換新特區護照的計劃。

問及華為首席財務官（CFO）孟晚舟曾擁多本護照，曾國衞指一人擁多本護照屬正常，惟他強調特區護照持有人在任何時候，都只會持有一本有效特區護照。他續指，入境處在為申請人簽發新護照時，會以剪角方式註銷申請人的舊護照，並於確定舊護照無效後才發出新護照。

審批入境時會因不同個案作考慮

對於早前有人被拒入境，包括英國《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱和台灣「閃靈樂團」主音林昶佐，曾國衞強調入境處審批入境申請時，是基於「既有的法律、既有的程序和既有的政策」，處方會因應不同個案作考慮，並最終以社會的整體利益為依歸。

他續指，本港每年有數萬人被拒入境，如水貨客或未有預約的內地孕婦等，呼籲市民不要對有人士被拒入境存有陰謀論。