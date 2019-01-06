工會建議年廿八大掃除間　家務助理時薪加至150元或以上

尚有不足一個月便到農曆新年，不少家庭都會在年廿八大掃除，藉此去舊迎新。然而，香港打工仔工時長，亦有不少獨居長者，或未能為家居清潔，香港家務助理總工會與職工盟推出「歲晚大掃除搵工互助計劃」，鼓勵有需要的家庭聘用家務助理協助大掃除。 他們建議，由即日至1月29日，每名家務助理時薪調整為150元，1月29日後則建議時薪為160元起。

香港家務助理總工會與職工盟推出「歲晚大掃除搵工互助計劃」，鼓勵有需要的家庭聘用家務助理協助大掃除。（劉婉雯攝）

工會表示，香港人的工作時間長，無暇打掃家居，亦有不少獨居長者，大掃除時或易出意外，有見及此，工會與與職工盟推出「歲晚大掃除搵工互助計劃」，鼓勵有需要的家庭聘用家務助理協助大掃除。

年廿五後時薪160元

工會又指，家務助理大掃除時需要一次過及短時間內清理堆積已久的污垢，勞動力及工作技巧比平日工作困難，故薪金亦有所調整，建議由即日至1月29日，每名家務助理時薪調整為150元，1月29日(年廿五)後則建議時薪為160元起。

工會解釋指，大掃除時需要一次過及短時間內清理堆積已久的污垢，勞動力及工作技巧比平日工作困難，故薪金亦有所調整；至於薪金較去年同期約120至130元一小時，今年最多增加約25%至時薪150元，工會幹事梅錫志解釋，今年農曆年比去年早，故提早調高時時薪至150元；而1月29日（年廿五）後則建議時薪為160元起。

每間屋宜聘請兩名或以上家務助理

工會建議每間屋同時聘請兩名或以上家務助理，即如500呎或以下家居，聘用兩名家務助理，並工作四小時；600至800呎家居建議聘用三名，工作四小時；900至1200呎家居建議聘用三名，工作五小時。