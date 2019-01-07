微型森林變出生命力　社企培訓主婦媽媽做導師、教手作　重拾自信

家庭主婦出得廚房、入得廳堂，亦同樣可以走上設計舞台。支援單親及低收入婦女的社企「微型森林」，獲社創基金資助，培訓家庭主婦作手作設計導師，令玻璃器皿盛載的不獨是自家設計的森林園藝，更是活化的生命。 15名媽媽經訓練後，雖稱不上脫胎換骨，但個個煥然一新，有屢次搵工失敗的「師奶仔」，大感挫敗，參加計劃後擁一技之長，更有機會與不同階層接觸，感到興奮雀躍；社工出身的創辦人指，曾有媽媽不擅辭令，但走進教室後自信滿滿，表現令人喜出望外，期望計劃可令婦女重拾失落的自信，助她們與職場接軌；亦有家庭主婦指透過導智障學員學習，「佢哋都教緊我，做人要有耐性​。」

Rainbow既是社工，又是園藝設計師，更是社企「微型森林」的創辦人，她期望可助有需要婦女自力更生。(陳淑霞攝)

盆栽與栽培，一字之差，社工出身、擁園藝治療師資格的周彩虹(Rainbow)，成功將其串連出無限生機，她5年前開始創辦「微型森林」，將前線工作時接觸基層主婦的經驗，融入自家社企，協助婦女自力更生。

她認為，透過培訓婦女成為導師，除可讓她們擁一技之長，亦可訓練溝通及自信，為重返職場「鋪路」。她憶述，曾有沉默寡言的媽媽，於人前說話亦表現「驚青」，但隨後面對過百人在席的工作坊亦無「怯場」，「拎住枝咪都唔驚」，更能從容講解製作要點，Rainbow從旁見證其前後轉變，不諱言大受感動；亦曾有獨力湊仔的單親媽媽，經歷婚變、經濟困難等多重難關，情緒低落，更曾陷入抑鬱症邊緣，不過在學習創作後，釋放執著，亦重展歡顏。

不介意被學員視為「踏腳石」 只冀可尋回自我

她直言，不介意學員視此處為走出社會的「踏腳石」，只希望學員可尋回自我，有所突破，「好多時佢哋掛住洗衫湊仔，會渾忘自己。」她又認為，媽媽躍升成為設計師，亦是「身教」一種，「小朋友會以媽媽為榮，有延續性的影響力。」

小英（左1）是典型的家庭主婦，過去廿多年未曾外出打工，她坦言今次成為媽媽設計導師，是難得機會。(陳淑霞攝)

家庭主婦亦可指導智障學員：佢哋都教緊我，做人要有耐性​

「微型森林」不時舉辦工作坊，與團體、企業及學校合作，由媽媽導師協力教授，40多歲的小英，是典型的家庭主婦，照顧高堂及仔女，已忙得團團轉。終日困於四面牆，難免與社會脫節，小英坦言自己廿多年沒工作，求職時經常碰璧，感到挫敗難過，不過脫下煮飯圍裙，她並非一無是處，製作微型森林講究盆景美學、亦需拿捏青苔、活性碳等比例及濕潤度，訪問的當天，她落力指導參與工作坊的智障學員，顯得有板有眼。

微型森林不時舉辦共融工作坊，由媽媽設計導師教授智障人士製作盆裁，互為影響及學習，是Rainbow口中所說的的漣漪效應。(陳淑霞攝)

智障朋友手中捧起自家製成品，個個笑逐顏開，雖是導師，小英同時有所獲，眼見他們製作時全神貫注，她有如此領悟：「其實不只我教佢哋，佢哋都教緊我，做人要有耐性」，她直言自己性急，管教兒子時經常感到煩躁，「其實我都要反省」，她又笑言，自己沒有畫畫天分，但竟可擁有自家作品，「真係好神奇」，其「門下」弟子更遍佈各階層，牙醫、白領、傷健人士及小朋友等，小英憶述時亦面露微笑。

「微型森林」於社創基金資助下，開展為期1年的生命轉化計劃，透過母親的抉擇、女青年會等非牟利婦女組織，招募基層婦女參與，經歷4個月課堂培訓及實習後，最終有15位「媽媽設計師」成功畢業，將於本周六(12日)舉行畢業禮暨作品展覽。



社創基金由扶貧委員會轄下專責小組監督運作，旨在推動社會創新，達至扶貧及防止社會孤立。截至2018年10月，已透過協創機構資助134個項目。