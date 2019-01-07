【楊鳴章病逝】今起明愛公眾會堂設弔唁冊　林鄭月娥、譚鐵牛到場

天主教香港教區主教楊鳴章上周四（3日）離世，今日起一連三日上午9時至晚上10時，教區在中環堅道2號明愛中心5樓明愛公眾會堂設弔唁冊供公眾簽署。

天主教香港教區主教楊鳴章上周四（3日）離世。（朱雅霜攝）

明愛中心內有張貼告示，印有楊鳴章的相片，並寫上「悼念楊鳴章主教」、「主懷安息」等字句。公眾會堂內播放着聖詩，中央擺放楊鳴章主教紫色禮服遺照，兩側及前端擺放白色鮮花，簡單祥和。

中聯辦副主任譚鐵牛到明愛公眾會堂。（朱雅霜攝）

上午約8時45分，行政長官林鄭月娥到場弔唁，逗留約10分鐘，未有回應記者提問便離開。中聯辦副主任譚鐵牛則於上午9時15分到場，港大醫學院內科學系榮休教授楊紫芝亦到場致意。

教友向楊鳴章主教遺照鞠躬。（張浩維攝）

至上午9時許，已有十多名教友前來簽署弔唁冊，並祈禱鞠躬，多名教友傷感落淚，輔理主教夏志誠在旁聆聽教友傾訴。

教友傷感落淚。（張浩維攝）

教區一連三天在中環堅道2號明愛中心5樓明愛公眾會堂設弔唁冊供公眾簽署。（朱雅霜攝）

明愛公眾會堂將於今日至周三開放，予公眾簽署弔唁冊，周四晚上8時至10時在主教座堂舉行守靈彌撒，其後宵夜開放進行徹夜祈禱，周五約中午時份出殯。

楊鳴章主教因肝衰竭，上周四下午1時30分於嘉諾撒（明愛）醫院逝世，終年73歲。