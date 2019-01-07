3警涉「砌生豬肉」案　指疑犯藏吸毒用具　即日口供卻未作記錄

東九龍衝鋒隊的2男1女警員，涉嫌在截查一名男子時「砌生豬肉」，指該男子疑藏毒及管有吸毒工具將男子拘捕。惟該男子事後卻指吸毒工具非他身上找到的，警方經調查後亦疑3警員曾在口供作虛假陳述。3警被控一項妨礙司法公正罪，他們全部否認指控，案件今（7日）在觀塘法院開審。控方傳召值日官作供，指3警帶同疑犯回警署時，即展示他們聲稱在疑犯身上搜出的吸毒工具，惟其中一人即日所交的口供中，卻未有提及這些證物。

三名被告：男警鄧文祖；女警李軒賴；警長伍肇龍，在觀塘法院應訊。(資料圖片)

三名被告：男警鄧文祖，34歲；女警李軒賴，31歲；及男警長伍肇龍，44歲。三人被控於2016年12月20日至2017年1月22日期間，就蕭志邦在黃大仙被捕案中，在自己的證人口供或警察記事冊口供作出虛假陳述。

曾搜疑犯逾5分鐘

三名被告案發時均隸屬東九龍總區衝鋒隊，控方在庭上播放一段約長12分鐘的閉路電視片段，片段中見3名被告於黃大仙正德街7-11便利店對出位置，截查男子蕭志邦，並搜查蕭逾5分鐘，3被告為蕭鎖上手扣並作出拘捕。

警員夏智偉供稱，他在2016年12月20日行動中，是負責開警車接送3名被告的車長。當日下午約5時30分，他黃大仙接3名被告及一名疑犯，並送他們返黃大仙警署。

回警署即展示多樣吸毒工具

黃大仙警署任報案室值日官張正光亦有作供。張稱同日下午，3名被告帶同一名疑犯進入報案室。據他了解，該疑犯疑因藏毒被捕。

張指3名被告當時提交的證物包括以透明膠袋包裹着的思疑毒品、疑似玻璃煙斗的物品、一個裝有思疑毒品痕跡的玻璃瓶、2枝約長10厘米的紅色膠飲管、1個黑色金屬火機、用2張紙巾包裹的2個玻璃器皿，以及1個裝有上述物品的黃色散紙包。

即日口供卻無提搜出的證物

張光正指首被告鄧文祖指疑犯蕭志邦承認毒品是蕭自行吸食，張又於鄧及蕭面前量度毒品重量並量出懷疑毒品若重0.7克。張同日亦收到鄧所記錄的首份口供，惟口供內並無陳述該批疑用作吸食毒品的工具，他便要求鄧再提交口供報告，並於翌日收到鄧的第二份口供報告。

辯方質疑指引建議不要碰吸毒工具

辯方律師盤問張時指出，警察指引中不建議警務人員輕易接觸毒品工具，如針筒和注射器等。由於毒品工具有機會作為傳播疾病，如愛滋病等疾病的媒介；所以當警務人員在直接處理有關毒品工具後可選擇求診，並對相關疾病作出診斷。而警員除了可對懷疑藏有毒品的人進行搜身外，亦可要求當事人交出懷疑是毒品的相關物品，張同意說法。

案件押至明日（8日）10時於觀塘裁判法院續審。

案件編號︰KTCC511/2018