【林子健案】警員指疑似林男子走路呈內八字腳　曾到西貢海灘閒逛

民主黨成員林子健前年聲稱被擄走及在大腿打釘，事後卻被指虛報被擄案續審。控方今（7日）繼續播出閉路電視片段，警員指出片中疑似被告人的男子，並指片中男均有「內八字腳」步行習慣，又指該男子戴帽及口罩後，乘小巴到西貢海灘閒逛，之後回馬鞍山住所附近買煙，凌晨才返回住所。警員同意部份路段無閉路電視，有些路線是靠推測。

警員林錦華指有發現疑似林子健男子，走路呈內八字腳。（資料圖片）

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被告林子健，44歲，否認一項明知而向警務人員虛報有人犯罪，指他向警員虛報在2017年8月10日在旺角遭拐帶。

男子步行間突戴上帽及口罩

被委派查看閉路電視片段的警員林錦華續供，稱疑似被告的男子走過砵蘭街的隨園小館，該鏡頭可清晰見到他以內八腳的步姿行走。該男經過同街的深仔記時已戴上帽，並取出口罩戴上；而銀座廣場的鏡頭則見他戴有太陽眼鏡。警員又指，他在旺角乘小巴往西貢，傍晚時現身西貢鄧肇堅運動場、大網仔路的「燒烤大王」，之後又去到沙灘閒逛。

深夜回馬鞍山買煙及火機

該男深夜出現於馬鞍山頌安商場，即被告住所附近，並在便利店買煙及打火機。控方問警員，疑似被告的男子走入便利店前是否已拿著飲料，警員回應不清楚是他帶入來還是「嗰度（便利店）攞」，被告聞言謂「唔係喺嗰度攞架，唔好亂噏呀！」

同意部份路段靠推測

警員續說，該男走到商場的卸貨區坐下，抽煙休息；凌晨近3時，被告屋苑的閉路電視拍下該男在被告居住的樓層步出升降機。

辯方盤問警員，指他非以專家身分作身分辨認，警員同意。警員亦同意部分路段未有閉路電視，但稱自己是有基礎下推測路線。

聆訊下午續。

案件編號：KCCC2556/2017