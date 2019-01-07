聲稱遭年長14歲女子搶老公　中年婦生果刀插傷對方肝　認罪候判

育有一女的中年婦，發現丈夫竟戀上比她大14年的已婚女下屬，後更搬走與女下屬同居，中年婦聲稱曾好言相向勸對方珍惜家庭，反遭對方挑釁至患上抑鬱及厭食症，終一怒下用生果刀刺傷對方腹膜，並傷及其肝臟，中年婦被捕時更直認因對方勾引其丈夫才下毒手。中年婦今（7日）在區域法院承認傷人罪，法官把案押後至1月30日判刑。

被告明永芳插傷女事主後稱遭對方搶老公。（資料圖片）

被告明永芳，41歲，承認於去年1月15日在旺角奶路臣街一大廈大堂，傷及55歲的已婚女事主。

行兇時指事主搶老公

控方案情指，事主案發當日欲進入涉案涉案大廈時，被告突然用手擋開升降機門，並說：「你又上去搵我老公。」隨即亮刀插向事主右腰2次，二人繼而互相拉扯，被告期間大叫：「報警啦，我預左死架喇，你搶我老公，呃哂我老公啲錢。」

警方到場時事主已滿身鮮血，送院後證實其肝臟遭割傷，腹膜被刺穿。被告向警員稱本來是上門要求丈夫不要離婚，她在警誡下表示，因為事主勾引其丈夫，故以刀插事主。

發現丈夫與事主互通曖昧短訊

辯方求情透露，已婚的女事主，2014年起為被告的丈夫工作，被告之後發現事主與丈夫開始互通曖昧電話及互傳短訊，丈夫自2015年起開始以工作為由夜不返家，被告曾著丈夫辭退事主，丈夫拒絕，被告與丈夫關係進入「冷靜期」。

聲稱曾勸事主珍惜家庭

後來被告發現丈夫開始與事主同居，並在2016年以情侶相稱，被告感到心如刀割，她曾女言相向，勸事主要珍惜自己的家庭，事主卻反而多番挑釁，更不允許被告丈夫給生活費予被告，又在社交媒體發合照及向被告丈夫示愛，更趁被告女兒生日宴時，不斷發訊息予被告，令被告情緒失控。

指事主多番挑釁

辯方指，事主後來與自己的丈夫離婚，又再挑釁被告，令被告患上抑鬱及厭食症。事發前被告上門找丈夫，被事主打傷，事主卻反告被告一狀，在被告丈夫的家人面前稱，被告打斷了其丈夫的手。

事發當日，被告上門找丈夫，但因丈夫曾恐嚇過她，故她出門時拿了生果刀自衛，可惜又再遇上事主，被告質問事主為何要纏著她的丈夫，她指事主挑釁說：「你跪低求我。」被告終一怒之下犯案。

案件編號：DCCC304/2018