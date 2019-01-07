曾斥韓國瑜「直銷騙子」　林夕獲高雄邀請任觀光大使吸香港客

台灣高雄市長韓國瑜上任後，每個月都會邀請一位觀光代言人，以推廣高雄旅遊業。高雄觀光局將三、四月定為香港月，高雄觀光局長潘恆旭接受台灣傳媒訪問，指當局欲邀請香港填詞人林夕擔任觀光大使。 對於在台灣九合一選舉期間，林夕曾發文指韓國瑜是「江湖賣藥的直銷騙子」，潘恆旭表示，他和韓國瑜的女兒韓冰願當導遊，陪林夕遊玩高雄，希望他會對高雄改觀，惟現時對於林夕是否應邀則不確定。

去年的高雄市長選舉，林夕曾發文批評韓國瑜是「直銷騙子」。（資料圖片/路透社）

高雄市觀光局：盼邀林夕、鄧紫棋當代言人

高雄觀光局長潘恆旭指出，林夕曾在去年高雄市長選舉期間批評高雄，故特意邀請林夕擔任高雄大使，更表示願意與韓國瑜的女兒韓冰親自帶他到高雄旅遊，藉此能對高雄改觀，冀他其後的作品會有關於高雄。至於鄧紫棋，潘恆旭表示鄧將在四月於高雄召開演唱會，故亦有發出邀請，惟高雄現時只是單方面作出邀請，對方會否應邀則未確定。

盼林夕為高雄景點創作

去年的高雄市長選舉期間，香港作詞人林夕曾經一連三日發表文章談及韓國瑜，更發文批評韓國瑜是「江湖賣藥的直銷騙子」，批評他政策空洞，像柯文哲一樣亂開支票，更警告高雄選民勿把高雄變香港。潘恆旭期望，希望林夕可以發現高雄的美，並能為高雄愛河等景點進行創作，讓更多人認識高雄。