香港藝術館11月重開　設「三面景觀」展廳　一睹維港景色襯展品

香港藝術館自2015年8月閉館裝修，並即將於今年11月重開。香港藝術館總館長譚美兒指出，展覽廳會由7個增至12個，展示面積增加四成。同時，新增的五樓樓層將設「三面景觀」展廳，屆時參觀者可一面遠眺維港景色，一面欣賞藝術品。 譚美兒指出，為增加年輕元素，藝術館現公開招募年輕作曲家，入圍的參加者可為藝術館譜寫主旋律，及後於開幕展覽及各大媒體播放，「好多人諗起香港藝術館，可能都係諗起高古藝術、殿堂級藝術家……希望畀社會知道，我哋藝術館唔止有『老餅』嘢，都有青春活力作品喺入面。」

香港藝術館自2015年8月閉館裝修，工程接近尾聲，將於今年11月重開，外牆充滿立體感。（洪嘉徽攝）

加高至七層兼設新翼 展示面積增四成

譚美兒指出，藝術館裝修後，將會新增至七層，亦會增設新翼大樓，展示面積將增加40%，屆時展覽廳數目會由7個增至12個。另外，藝術館更會展出去年獲「至樂樓藝術發揚（非牟利）有限公司」捐贈的民間珍藏中國書畫，以及中國著名藝術家吳冠中多幅畫作及收藏品。

譚指出，新增的五樓樓層將設「三面景觀」展廳，屆時參觀者可一面遠眺維港景色，一面欣賞藝術品。至於新翼大樓樓層高達9米，可展示較大或長型展品。

新設「香港藝術」專廳

同時，藝術館亦將新設「香港藝術」專廳，佔全館藏品至少四分一。她指出，希望透過其展廳疏理香港的藝術史，「香港現時多了公營博物館、公家機構，如大館等，它們都不缺乏展出香港藝術，但如何疏理香港藝術史，令人們更有系統地明白其發展過程……我們期望香港藝術館可扮演這角色。」

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香港藝術館館長（中國文物）莫家詠相信，香港藝術館在收納外銷畫作中，排行全球首三位，甚至全亞洲最好。（洪嘉徽攝） 外銷畫作藏​品全亞洲最好 香港藝術館館長（中國文物）莫家詠指出，中國外銷畫與香港關後密切。根據歷史，當時中國實施閉關政策，外國人若要於中國做生意，由於「一口通商」，只能於廣州出入，他們會購買當地畫作作紀念，相關畫作會記錄當時的歷史面貌，紀實性驚人。不過，後來因鴉片戰爭，不少畫家移居香港，後來作品亦在港被不少人購入收藏。 莫家詠指出，基於歷史因素，世界無太多藝術館有條件收納相關畫作，更相信香港藝術館在收納外銷畫作中，排行全球首三位，甚至全亞洲最好，「世界上可匹敵的藏品，應該只有美國東岸波士頓附近的Peabody Museum。」

香港藝術館總館長譚美兒（左）及音樂人趙增熹（右），介紹正舉辦比賽招募年輕作曲家。（洪嘉徽攝）

公開招募年輕作曲家

譚美兒表示，融合視覺藝術及音樂的跨媒介創作計劃，是2019年底藝術館重開的「序曲」。藝術館現公開招募年輕作曲家，計劃初階段選出約20名作曲家，以「多元的藝術世界」為主題，提交作品並參加面試，報名截止日期為1月15日中午12時正。

通過初選及面試的最少4名參加者，將接受為期半年的特訓，並獲音樂人趙增熹個別指導，及與藝術館館長交流學習，為藝術館及四大館藏，包括「外銷藝術」、「中國文物」、「中國書畫」、「香港藝術」譜寫四首主旋律樂曲，作品及後於開幕展覽及各大媒體播放。