澳門踏入流感高峰　4歲男童併發腦炎　未有注射疫苗

澳門衛生局昨日（7日）宣布進入流感高峰期，同時宣布一宗兒童流感嚴重個案，一名4歲男童在1月5日確診流感，並於翌日臨床診斷併發腦炎，現時情況危殆，該名學童未有接種流感疫苗；而學童所屬的幼稚園亦有9名學生發病，當局按指引要求患者所在的班級停課至1月11日。

澳門衛生局昨日（7日）宣布進入流感高峰期。（資料圖片）

澳門衛生局公布，由2018年9月至今，澳門出現13宗流感併發肺炎的嚴重個案，個案中10人未有注射流感疫苗，當中2人仍然留院，分別為86歲男子及4歲男童。4歲男童情況較嚴重，於1月6日確診流感併發腦炎，該男童就讀的班級，聖德蘭學校幼稚園K2B班亦出現爆發，該班級將停課至1月11日。

澳門衛生局昨日（7日）公布澳門進入流感高峰期。（澳門衞生局）

澳門衛生局指，2018年12月錄得11宗群集性流感樣疾病事件，當中7宗為甲型流感，受影響人士達167人，所有爆發個案發生於小學及幼兒園。而12月檢驗出流感病毒的陽性率為21%，較11月的11%高近一倍。當地兩間主要醫院為仁伯爵綜合醫院和鏡湖醫院，兩院的病床使用率分別為94%及83%。

澳門到校接種服務涵蓋幼稚園至中學



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良曾指澳門疫苗接種率高，建議港府參考澳門政策，提升到校接種疫苗的限額，更曾建議港府把幼稚園納入到校接種先導計劃中。澳門衛生局指，今年購入15萬劑四價流感疫苗，當中幼稚園、小學及中學的疫苗接種率分別為79.5%、76.5%及65.9%，而院舍接種數率更達91.2%。



香港今年新增了到校接種先導計劃。衞生署發言人曾回覆稱，透過各疫苗計劃（包括先導計劃）， 6個月至6歲以下兒童的流感疫苗接種率為27.9%；6歲至12歲以下兒童的接種率則為52.6%。整體而言，6個月至12歲以下兒童的接種率為41.3%。