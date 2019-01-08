【港珠澳大橋】跨境學生或流向東涌　部份98校網學校納入跨境校網

教育局修訂小一入學統籌辦法的統一派位安排，因應港珠澳大橋在去年10月開通，居於珠海或澳門合資格申請兒童或會經大橋到港上學，故會把部份在東涌校網的學校加入專屬校網，以應付新增的小一學額需求。

教育局亦修訂小一入學統籌辦法的統一派位安排，因應港珠澳大橋在去年10月開通，會把部份在東涌校網的學校加入專屬校網，以應付新增的小一學額需求。（資料圖片）

教育局2014/15學年推出跨境學童的專屬校網，讓居於內地的港人子女可申請參加「小一入學統籌辦法」。目前跨境童專屬的「統一派位選校名單」包括8個校網，即屯門西、屯門東、天水圍、元朗東、上水、粉嶺、沙頭角及大埔。而教育局過往亦曾將黃大仙、東涌、葵涌及青衣的部份學校納入專屬校網。

隨著「雙非孕婦零配額政策」在2013年實施，2019/20學年參加小一入學統籌辦法的跨境兒童將會大幅減少，教育局向全港中小學及幼稚園發信指，預計仍有部分符合資格的港人子女，以及「單非」及「雙非」兒童，其父母會選擇安排子女跨境上學，故會繼續保留專屬校網。

雖然適齡跨境學童大減，但教育局指，因應港珠澳大橋在去年 10 月開通，居於珠海或澳門合資格申請兒童，或會經位於大嶼山的港珠澳大橋管制站跨境到港上學，由於管制站鄰近東涌，故會把部份在東涌校網（98校網）的學校加入專屬校網， 日後會亦視乎實際需求調整有關學校及學額數目。

另外，除東涌校網外，其餘8個校網所有學校須按其暫定小一班級，由每班提供最少2個學位予跨境學童，縮減為最少1個。局方指，如有需要，可按學校取錄跨境學童情況及學位供求等，增加學位數目，以為跨境學童提供足夠的學位。