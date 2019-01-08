【十姑娘遺產案】何東舜銘入稟告何鴻燊等　求追回逾10年澳娛股息

有「十姑娘」之稱、賭王何鴻燊的胞妹何婉琪於去年離世，其遺產執行人兒子何東舜銘，指澳娛在在過去逾十年未有向何婉琪支付股息。他今(8日)入稟高等法院，向澳娛、何鴻燊和有「八姑娘」之稱何婉鴻追討。

有「十姑娘」之稱的何婉琪去年6月逝世。（美聯社圖片）

原告為何婉琪的遺產執行人何東舜銘，以及滿威利基金會文化交流有限公司和Mutual Stand Limited。被告分別為澳門旅遊娛樂股份有限公司(澳娛)、何鴻燊和何婉鴻。

何東舜銘是十姑娘遺產執行人

原告在入稟狀指，何婉琪於去年6月5日去世後，其子何東舜銘為其遺產的唯一執行人。入稟狀續指，何婉琪於1962年向何鴻燊支付2百萬元予何鴻燊，以作為她在澳娛的投資，惟她最終未獲得應得的配股。何鴻燊同意何婉琪由多名股東手上獲轉讓股份，其中20股來自何鴻燊。何婉琪於2005年時分別向何鴻燊和何婉鴻，購入澳娛的2股和10股。

自2007年起未向十姑娘發股息

惟自2007年起，澳娛未有向何婉琪支付任何股息。而何鴻燊和何婉鴻轉讓的32股，亦未有正式轉讓予她。

入稟狀又指，何婉琪於2000至2006年間持有6251至6263股澳娛股份，期間收到2400萬至7700萬股息。但自2006年起，澳娛拒讓何婉琪出席澳娛的股東大會。何婉琪於2005年曾通知澳娛，有意把其1股轉讓或賣予滿威利基金會文化交流有限公司和Mutual Stand Limited。惟澳娛一方拒承認。

求法庭宣稱遺產管有該澳娛股份

原告現要求法庭宣稱，何婉琪遺產持有的6,261股澳娛，另滿威利基金會文化交流有限公司和Mutual Stand Limited各持有1股；或遺產持有6263股澳娛股份。另三名被告需向原告支付拖欠的股息，以及原告的相關損失。根據原告早前發出的法律文件，原告估計該筆股息達20億元。

案件編號：HCA39/2019