香港民主指數再跌2名　僅排73位　評分新低與非洲國家並列

《經濟學人》智庫（EIU）今（9日）發表2018年民主指數，香港排名再次下跌，由去年71位跌至73位，與非洲國家塞內加爾並列，屬「有缺陷民主」級別最低分的地區。 在5個評分範疇中，香港在「選舉過程」分數再度跌至3.08分，其他範疇分數則維持不變。報告指出，港府禁止香港民族黨運作，令本港脆弱的民主再度受挫。報告又指出，香港當局更「積極地」篩選候選人，禁止一些爭取更多自治權的人士出任公職。 不過，亞洲多個國家的民主指數均有上升，包括日本 、台灣、新加坡及中國，但美國續跌入缺陷民主類別，排名下跌4位至25位，低於南韓及日本。

報告指出，香港政府禁止香港民族黨運作，使香港本已脆弱的民主更受挫。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

《經濟學人》智庫Intelligence Unit（EIU）調查全球167個國家的民主程度，發表民主指數（Democracy Index 2018），就「選舉過程及政黨制度」、「政府運作」、「政治參與」、「政治文化」以及「公民權利」5個範疇評分，以10分為滿，並分類成完全民主、有缺陷民主、混合制度及威權制度4個類別。

評分自2012年以來最低

香港民主指數的整體評分僅得6.15分，較2017年的6.31分下降0.16分，排名由第71名再跌2名，至73名。雖然在「政府運作」、「政治參與」、「政治文化」及「公民權利」評分與去年相若，分別為6.07分、5.56分、7.50分 及8.53分。但「選舉過程」繼續低分，由去年的3.92分跌至3.08分。香港民主指數評分是自2012年的6.42分以來新低，排名由當年第63名，不斷下降。

此外，相較亞洲地區，香港的排名亦遠低於第21位南韓、第22位日本、第32位台灣 、第65位印尼及66位新加坡。而中國的排名則上升9位至130位，報告指出，其排名上升主要由於其他國家，特別是拉丁美洲及東歐國家的民主退步。此外，新加坡雖然排名上升，但報告表示 ，其連續五年被列為「有缺陷民主」，因政府繼續控制言論自由及集會權，公民自由仍是該國值得關注的地方。至於日本因最近致力增加婦女及青年民主參與，在東亞民主國家中的分數增幅最大。

報告指，全球現時有20個完全民主國家，比去年增加一個，但佔全球人口僅4.5%。當中挪威「蟬聯」民主指數第一位，其次為冰島和瑞典。而馬來西亞及阿富汗因在2018年舉行議會大選，其「政治參與」評分有所上升，令排名分別升至52位及143位。至於排25位的美國，則繼續在缺陷民主之列。北韓則繼續以1.08分排167位，續成包尾大幡。