「山竹」襲大亞灣風速每小時150公里　廣東省4核電廠無損

超強颱風「山竹」於去年9月吹襲香港期間造成廣泛破壞，有立法會議員關注位於廣東省的四座核電面對天災時對香港的威脅。保安局局長李家超今日（9日）於立法會上表示，早於「山竹」吹襲廣東省前，特區政府已主動與廣東省，提早數天透過日常電話通話，了解相關防禦措施。而「山竹」吹襲廣東省期間，雖然大亞灣核電站曾錄得風速高達每小時150公里，但衍生的風暴潮高位比地標及防波堤低，核電站安全未有影響。

李家超引述內地部門數據表示，2018年9月16日，「山竹」減弱為「強颱風」，並於台山沿海登陸。大亞灣、台山、陽江及陸豐4個核電站中，大亞灣核電站的風速最高，每小時達150公里。據內地海洋部門資料，核電站附近的內地海域各個監測站錄得的風暴潮高位分布為1至3米。而大亞灣核電站的地標高為6.5至7米，防波堤高度則為13.8至14米，因此，「山竹」未有對廣東省內核電站安全產生影響。

廣東省核應急辦在吹襲前幾日已預備防風

李家超又指，內地部門有為「山竹」制定防風應急安排，廣東省核應急辦已在「山竹」吹襲前幾日預備防風工作，包括檢查核電站，以及向公眾發布相關資訊。而港府亦於「山竹」吹襲前數天，主動與廣東省透過日常電話通話，了解相關防禦措施。