郵輪碼頭小輪接駁航線今年首季招標　邱騰華：碼頭使用率已達標

啟德郵輪碼頭啟用至今已逾5年，但其使用率偏低而備受批評。有立法會議員今(9日)提到，郵輪碼頭交通配套欠佳，尤其在晚上時段出入較少公共交通工具選擇。商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，港府會適時會檢討有關問題，今年首季亦會就接駁郵輪碼頭的小輪航線招標，冀改善交通。 邱騰華又指，啟德郵輪碼頭於2017年的郵輪停泊次數為約186次，出入境乘客數字超過78萬人次，較2014年增長5倍，並已提早達至當年推算在2023年的整體表現，數字令人滿意。

邱騰華表示，港府方面已跟巴士營辦商作出討論，期望可延長服務時間。（資料圖片）

邱騰華出席立法會會議時表示，郵輪碼頭於2017年的郵輪停泊次數為約186次，出入境乘客超過78萬人次，較2014年增長5倍，並已提早達至當年推算在2023年的預期整體表現，「數字令人滿意」。他強調郵輪碼頭主要為接待旅客往來本港為主，但同時會適時檢討其配套及營商情況。

有議員提到，郵輪碼頭的運輸配套不理想，接駁巴士只行駛至下午5時，而小巴亦長期接滿乘客。邱騰華表示，港府已跟巴士營辦商作出討論，期望可延長服務時間；而政府於今年首季度會進行小輪接駁航線招標，望能作出改善。

但事實上，2016年曾有來往觀塘及啟德郵輪碼頭的渡輪服務，惟開辦僅半年多即告停辦。當時的營辦商解釋，碼頭欠缺設施吸引市民，渡輪客量不足，決定終止營運航線。現時只得往返北角及觀塘渡輪航線營辦商，平日加開8班船繞經郵輪碼頭，總船程較一般航班長約15分鐘。

此外，亦有多位議員提及到郵輪碼頭內商店規劃問題，邱騰華表示，現時場內的7個商舖全數租出，惟現時其中一舖位跟營辦商有欠租及法律訴訟問題，處理後才作新改善，但重申商場大部份時間空置並非事實。