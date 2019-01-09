去年百日咳病例創21年來最高　醫生指入院數字未有顯著上升

衞生防護中心最新數據顯示，去年百日咳感染數字達110宗，屬過去21年來最高，亦較前年增加41宗。針對百日咳感染數字顯著上升，衞生署轄下的科學委員會將於今日（9日）開會討論。 香港中文大學兒科學系教授韓錦倫表示，衞生防護中心數字未有透露年齡，他指入院數字未有明顯上升，建議市民不必過份擔憂。

生防護中心最新數據顯示，去年百日咳感染數字達110宗，屬過去21年來最高，亦較去前年增41宗。（視覺中國）

1998年僅3宗病例 2018年增至110宗

對不少市民而言，百日咳幾近是只會在教科書出現的疾病，因為根據「兒童免疫接種計劃」，嬰於必須在出生後2、4及6個月時接受基本的預防注射。並在在18個月，6歲及12歲時接受加強劑。由於香港絕大部分人都已接種疫苗，因此多年來本港都只是出現零星個案。

翻查資料，百日咳病例在1997年至2014年間的宗數未有超過50宗，其中1998年全年更只有3宗個案，而過去五年的百日咳數字分別是2014年30宗、2015年50宗、2016年31宗、2017年69宗，去年增升至3位數，達110宗，為21年來最高。惟兒科專科醫生唐繼昇認為，百日咳病例破百只是「偶爾數字上的波動」，衞生防護中心一直有監測情況，呼籲市民不需過份擔心。

百日咳傳染性很高，唐繼昇表示百日咳病人較易有併發症，外國的感染數字較多，當中4分之1的病人會併發肺炎，百分之1的病人死亡，而1歲以下的幼童出現併發症的風險最高。唐繼昇指，本港過去多年控制得很好，而香港疫苗的覆蓋率亦很高，加上現今疫苗逗留時間很長，他認為無需要大量市民補打疫苗。

醫生：臨床數字未有上升

香港中文大學兒科學系教授韓錦倫表示，百日咳有機會任何年齡都有機會出現，現時逾百宗個案未必出自幼童身上，強調若成年人感染百口咳，病情不會太嚴重。而據他觀察所見，因百日咳入院的數字未見明顯上升，他在1歲前的幼兒期則較緊張，因為他們未完成注射疫苗。韓又指，百日咳主要以抗生素作醫治，但每年因百日咳要到深切治療部的個案，一年亦沒有一宗，籲市民不用過份緊張。

立法會議員郭家麒表示，全球不少地區近年已陸續爆發百日咳，有研究認為孕婦應該補打百日咳疫苗，可助初生嬰兒頭兩個月仍有抗體。而國外已有不少地方免費為孕婦補打疫苗。此外，亦有研究指13歲青少年亦應補打疫苗，但相關證據較孕婦少。衞生防護中心資料顯示，若兒童生病，最好暫時不作三合一疫苗注射，須待痊癒後才可注射。