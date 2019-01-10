三大貨櫃碼頭公司合組海港聯盟　競委會調查是否涉妨礙市場競爭

中遠海運、和記港口信託及九倉三大本港貨櫃碼頭的公司，日前宣布組成「香港海港聯盟」，共同營運葵青貨櫃碼頭超過95%的泊位。事件惹來批評，指或涉壟斷市場。 競委會今日（10日）表示，已就事件立案調查，調查協議會否防礙、限制或扭曲香港市場的競爭，違反《競爭條例》。

三大本港貨櫃碼頭的公司日前宣布組成「香港海港聯盟」，共同營運葵青貨櫃碼頭超過95％的泊位。（資料圖片／高仲明攝）

三家公司日前宣布成立海港聯盟，表示透過操作協調小組及共同採用的碼頭操作系統，提供合共23個貨櫃船泊位，按各方事先商議的比例分配支出和收入，並會於2019年內正式啟動。

將優先調查案件

競爭事務委員會發聲明指已知悉事件，並於較早前已就此事立案調查，著眼於調查該協議會否防礙、限制或扭曲香港市場的競爭，違反《競爭條例》下的第一行為守則。

競委會將優先處理此案件，強調進行調查並不表示其對事件已有定論。

三家公司分別是長和旗下的和記港口信托持有的「香港國際貨櫃碼頭」、九龍倉集團旗下的「現代貨箱碼頭」、中遠海運港口與和記合資持有的「中遠—國際貨櫃碼頭（香港）」以及「亞洲貨櫃碼頭」。現時葵青碼頭共有24個泊位，現時管理3號碼頭的迪拜港及澳洲嘉民集團，則沒有加入海港聯盟。