機場90億翻新　設容貌辨識自助登機　天際走廊連接北衛星客運廊

機場為應付持續增加的客運量，再增20億進行翻新工程，包括在登機閘口增加容貌辨識自助閘口，公共洗手間翻新並新增三合一洗水盤等。另外，為配合天際走廊啟用，部分登機閘口號碼重新排序，首輪排序將於3月底更新。

機管局將來會在人手閘口兩側，增設4部容貌辨識自助閘口，電子屏幕增大，方便旅客閱覽訊息。(機管局提供)

目標每個登機閘口有四個容貌辨識系統

原斥資70億元的翻新工程增至90億元，新增款項用於提升候機廊及洗手間設施。機場去年10月開始逐步在離境大堂增設容貌辨識自助閘口，現時計劃在登機閘口亦加設容貌辨識自助登機閘口，將來每個登機閘口將有4部容貌辨識系統及1個傳統人手登機櫃位。

此外，候機廊亦會在49道機橋進行整改，設計成12個主題區域，加入科技元素、親子區域及中轉休息區等。

機場客運大樓及北衛星客運廊，將改用三合一洗手盤。(朱雅霜攝) 另一重要項目是一號客運大樓及北衛星客運廊合共108個公共洗手間進行翻新工程，將改用三合一洗手盤，兼具洗手、洗手液及乾手吹水機功能，左側亦有自動紙巾機。



另外，廁所內增加電子屏幕，廁格內增加掛勾，廁紙格增加擺放手機位置。

廁格內增加掛勾，廁紙架可擺放手提電話。（朱雅霜攝）

企廁上方增加電子屏幕，令人猶如在機艙中。（朱雅霜攝）

一號客運大樓及北衛星客運廊閘口重新編號

另外，天際走廊落成後會連接一號客運大樓及北衛星客運廊閘口，造成閘口號碼非順序排列，為指示更清晰，閘口將重新排序，首階段於今年3月28進行，現時一號客運大樓15至22號閘口將改為5至12號，明年第2季北衛星客運廊501至510號閘口將改為13至22號。

機場一號客運大樓運作總經理方瑞文指，候機廊將設成12個主題區域，亦不同旅客增添不同類型座椅。（朱雅霜攝）