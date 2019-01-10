包山王意外致下肢癱瘓　積極面對但無法逃避殘障限制　索償千萬

曾勇奪長洲搶包山冠軍的「包山王」的攀石運動員黎志偉，2011年在屯門公路駕駛電單車時遇車禍致半身癱瘓，他事後向兩名先撞撞傷他的司機追討逾千萬賠償，案件今（10日）在高等法院開審。雖然黎在意外後一直積極面對人生，過去亦曾作過不少高難度的攀爬嘗試，惟他作供時透露，身體的傷殘對生活有很大影響，他亦不能如一般健全的教練般作指導工作，亦因而常被他人質疑其能力，最終亦辭去教練職務，他更自覺這兩年的身體已大不如前。

包山王黎志偉因遇交通意外至需要坐輪椅。（李慧娜攝）

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兩被告司機認為黎意外時曾切線

原告為黎志偉，被告為肇事司機唐洪國及徐紹輝。黎於2011年12月9日駕駛電單車於屯門公路中線行使時，首被告的車輛突然切線撞到，黎倒地後再遭次被告的車輛撞到。但被告一方卻稱，原告當時有切線。雙方未能就意外的法律責任達成任何共識。

因意外而失運動獎學金

就索償金額，原告方稱因意外損失未來的收入，包括在地盤進行高空工作及擔任攀石教練的收入，原告另指他亦因意外失去有關運動的獎學金等。

黎供稱，他2006年已成為攀石教練，在意外後仍持有攀石教練牌，但要在有一名健全攀石教練作為助手的情況下，才可以任教。他表示本來打算退役後成為攀石教練，但亦想過成為「定線員」（即設計攀石路線的人員），但卻因意外受傷無法考得相關牌照。

遭教練家長質疑能力

黎表示，雖然他於2014年5月成為港隊攀石教練，但在2016年決定離開港隊，他解釋因為任教期間主要以口述自己的經驗為主，但任教2年後，認為已經傳授自己所有經驗，運動員已無法從他身上獲益，同時亦有其他教練質疑他的能力，因他在運動員發生意外時無法作出應變，在眾多家長、教練的質疑下，他終自己決定離任。

攀登總會一直就是否續牌商討

他亦提到攀登總會在意外後，一直就是否延續他的牌照進行商討，他透露總會曾擔心若撤銷其牌照會否構成歧視，同時亦受到傳媒壓力。

另外，黎亦透露他近一、兩年身體狀況轉差，以前能夠用輪椅走樓梯，但現在已「無咁有力量」，亦較少自行駕車。

案件編號：HCPI 1235/2014