政府向立法會申撥175億　泵水西九文化區建超級地庫

政府又要用公帑為西九文化區工程「埋單」。民政事務局、土木工程拓展署、西九文化區管理局擬再向立法會申撥款175億元，將「綜合地庫2區」的餘下工程升為甲級。建造總面積達175萬平方呎的地下城，「綜合地庫2區」為最大型部分，擬分為2至3層，東至戲曲中心、西至演藝綜合劇場，兼具長約800米的地下行車路。 政府當局及西九管理局將於1月14日的監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會會議上，就撥款申請諮詢委員。連同之前兩次獲批撥款，整個地庫工程涉款約235億元。

西九文化區綜合地庫分區圖。（文件截圖）

800米行車路藏地底 連接柯士甸道西及連翔道

據文件剖面圖例，「綜合地庫2區」有約2至3層，將建造內長約800米的地下行車路，以及行人路、上落客區、供水、排水、機電工程、消防裝置工程、機房及走火通道及防救援通道等相關工程。為配合西九計劃的分階段推展陸續落成，如獲立法會財務委員會批准撥款，計劃於今年下半年展開詳細設計及工地勘測等。

按時間表，料2A區的地下行車道部分可於2025年完工，屆時將經地下行車道交界處，連接柯士甸道西地下行車道及連翔道。餘下於2B區的地下行車道將於約2027年完工，連接3B區的地下行車道。

隨着「綜合地庫2區」的設計顧問工作於2017年2月展開，位於2A區廣深港高速鐵路香港西九龍站的底層結構工程已大致完成，故旨在於2025年起完成2A區的酒店、辦公室及住宅發展。「綜合地庫2區」的林蔭大道及中央廣場將同步興建；文化藝術設施當中，管理局將優先推展位於2BC區的音樂中心，料2027/28年落成。

暫時料整個地庫工程埋單236億

政府會就擬議工程向管理局支付該局的顧問及承建商就管理、監督、設計及建造擬議工程的相關實際費用，即第三者費用。政府亦會向管理局支付相關的實際內部管理費用。當局計劃在2019年向工務小組委員會申請撥款，然後要求財委會批准有關撥款， 以便在2019年展開工程。

連同之前撥款29.195億元作首階段及第二階段設計、工地勘測及建造工程費用，以及31.784億元作綜合地庫第三階段建造工程撥款，整個西九龍文化區地庫工程撥款高達236億元。