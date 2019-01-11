九巴「豪華巴士」P960線延至今年第二季試行　路線擬改經銅鑼灣

九巴擬以試驗形式開辦的P960線「豪華巴士」延遲推出，新線原訂去年底至今年首季開辦，惟根據運輸署向中西區區議會提交的最新文件指出，新線料延至今年第二季才投入服務；另外，行車路線亦有所修改，由本身從屯門（寶田）出發，建議改為屯門（兆康北）；港島路段則建議改經銅鑼灣，讓乘客可在百德新街附近上落。

九巴預計豪華巴士的外型和內籠會跟其他巴士相若，但會傾向內籠以舒適為主。（資料圖片）

政府2017年6月發表的「公共交通策略研究」提出以試驗形式開辦長途巴士新型服務。九巴之後向區議會提交文件，當時提到擬開辦2條豪華巴士線，包括是來往屯門（寶田）和灣仔（北）的P960線，及由元朗西前往天后的P968線。兩條路線的車費高達31.2元及35.1元，較原本兩條線貴五成。新線預計於2018年底至2019年第一季投入服務。

不過，根據運輸署向中西區區議會提交的最新文件顯示，P960線豪華巴士或需延遲開辦，預料推遲至今年第二季(實際實施日期需視乎新車付運日期)。另外，署方在路線上亦提出修訂建議，不再以屯門（寶田）為終點站，改為屯門（兆康北）；到達港島後，會從告士打道改經維園道，駛至鴻興道。運輸署表示，新安排將方便乘客於銅鑼灣百德新街附近上落，以便市民來往銅鑼灣一帶。

P960擬修改路線，轉以屯門（兆康北）為終站。（運輸署文件截圖）

P960擬改經銅鑼灣（運輸署文件截圖）

豪華巴士中途站較一般路線少，視乎交通情況，車程可節省約10分鐘，不過其推出過程並不順暢，去年初運輸署向屯門區議會提交的文件指，因應區議會的意見，撤回方案。另外，過往都不時有議員批評，豪華巴士價格過於高昂。