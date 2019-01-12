天文台預測：「大寒」前夕天氣清涼　下周四或跌至15度

本月20日是二十四節氣中的「大寒」，與「小寒」一樣，「大寒」原意是表現天氣寒冷程度的節氣，亦屬廿四節氣中的最後一個。據天文台預測，「大寒」前夕天氣清涼，有機會跌至攝氏15度，但「大寒」當天將延續過去兩年和暖情況，料最高溫度將高於20度。

天文台九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

據天文台預測，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。明日（13日）至下周二（15日）部分時間有陽光，溫度介乎攝氏18至22度。受東北季候風影響，下周中期華南沿岸天氣轉涼，料下周三（16日）大致多雲，溫度只有介乎16至19度；周四（17日）溫度更有機會跌至最低15度。

天文台料「大寒」當日最高21度 或延續過去兩年「不寒」之勢

隨著季候風緩和，下周後期該區氣溫逐漸回升，料周五（18日）起天色將開始轉為明朗，溫度亦逐步回升，到本月20日、即「大寒」當日，預測最高可達攝氏21度，大致多雲，稍後時間有一兩陣雨。

自天文台在1884年有紀錄以來，1969年的「大寒」溫度最高，當日最高氣溫達26.4度，平均氣溫亦達23.2度。而過去一百多年來最寒冷的「大寒」，則屬1895年的1月20日，當天最低溫度只有7.2度，最高溫度為11.1度，平均溫度為8.9度。