噴射飛航申辦尖沙嘴往氹仔航線　一落船接駁將開通港鐵營運輕軌站

日後市民坐船往澳門氹仔或有多一間船公司選擇，信德中旅船務旗下噴射飛航(TURBO JET)向澳門當局申請增設尖沙嘴中港城至氹仔航線，正待批核。隨着由港鐵營運的澳門氹仔輕軌料於今年下半年啟用，而近年在氹仔的賭場渡假村愈開愈多，或成為船公司冀在市場上分一杯羹的原因之一。中港城航線開通後，也便利高鐵乘客由高鐵西九龍站直接「過大海」。 立法會議員姚思榮表示，港珠澳大橋通車難免對船公司構成影響，若開新航線有助減輕船公司的營運壓力。

噴射飛航申辦尖沙嘴至氹仔航線，正等待澳門當局審批。(資料圖片)

金光飛航氹仔回尖沙嘴 尾班船6:45PM

現時噴射飛航經營的航線包括上環來往澳門外港及氹仔碼頭、尖沙嘴來往澳門外港碼頭，以及屯門來往澳門外港及氹仔碼頭。至於市民如要由尖沙嘴坐船往返氹仔碼頭只能搭金光飛航，根據金光飛航網頁顯示，目前由尖沙嘴出發往氹仔的航班僅得5班；返港航班得4班，尾班船只去到傍晚6時45分。



金光飛航壟斷尖沙嘴至氹仔航線或有望打破，信德中旅船務管理有限公司回覆《香港01》查詢時表示，該公司正向澳門有關當局申請增設尖沙嘴中港城至氹仔航線，待批核後將會作出公布。倘若申辦成功，噴射飛航在港澳航線市場上的版圖將進一步擴大。

澳門氹仔輕軌線料今年下半年通車，由港鐵負責營運。(澳門運輸基建辦圖片)

輕軌氹仔線料下半年通車 港鐵營運

隨着港澳多項運輸基建相關落成，包括高鐵香港段於去年9月通車，內地旅客從總站西九龍站前往尖沙嘴中港城，再轉坐船過澳門更為方便。

澳門興建多年的輕軌，其中氹仔線料今年下半年率先通車，當中終點站「氹仔碼頭站」正正在氹仔客運碼頭附近。加上，近年愈來愈多娛樂場及酒店在氹仔落成，吸引不少港人及內地旅客前往。種種原因或因而推動船公司冀在市場上加強競爭，可以吸納高鐵客。

全長9.3公里氹仔輕軌線屬澳門輕軌首期鐵路線，共設11個車站，包括氹仔碼頭、機場、科大、路氹東、東亞運、蓮花口岸、路氹西、排角、運動場、馬會以及海洋。工程於2011年正式動工，由港鐵旗下全資附屬公司港鐵（澳門）負責通車後的日常營運及維修。至於澳門半島內港線、路氹北延伸線等路線至今未有任何投資估算及完成時間。

姚思榮：港珠澳大橋影響船公司營運

立法會旅遊界立法會議員姚思榮表示，現時不少內地旅客到港旅遊後便轉到澳門，隨着港珠澳大橋通車難免對船公司構成影響，若開新航線有助減輕船公司的壓力。澳門立法會議員鄭安庭表示，氹仔客運碼頭附近一帶仍有不少發展潛力空間，新航線有助便利港人來往澳門氹仔。

噴射飛航已削上環及尖沙嘴往返澳門部分班次

另外，噴射飛航於本月初調動航班班次，部分上環及尖沙嘴來往氹仔及澳門外港的航班有所削減，被問到是否受港珠澳大橋通車影響，信德中旅回應僅指，是次航班調整為策略性改動，港澳航線的航班數目將維持不變，亦有見屯門碼頭運作已踏入第3年，客量穩定發展，故為屯門至氹仔航線加開了4個班次，合共增加至每天20班。