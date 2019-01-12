【流感高峰】救生員中招告假　西貢銀線灣人手不足停救生服務

香港已踏入冬季流感高峰期，連累公眾泳灘要關閉。 康樂及文化事務署今日（12日）下午發出公告，位於西貢區的銀線灣泳灘因當值救生員人數不足，需停止救生服務。政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，該泳灘有兩名救生員疑因患流感而請病假，以致人手不足。

13救生員請假 本應仍有6人當值

政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，今日銀線灣本應有6名救生員當值，但有2名因流感請病假，導致人手不足，故而今日銀線灣掛紅旗，停止救生服務，但該泳灘會繼續提供急救服務。

鄧表示，夏日為泳季，救生員在夏日非常繁忙，因而多數會選擇在冬日清假。除此之外，亦多在冬季安排訓練、續考救生章等資格證書。他透露，今日共有13名救生員清假及受訓無法當值；加之冬季流感高峰，2名救生員原本應在室外工作的救生員，同時因流感告假，故而只能停止銀線灣的救生員服務。

康樂及文化署轄下共有38個刊憲泳灘，而到了冬季，大部分都會懸掛紅旗，暫停救生員服務而不開放；而由於去年超強颱風山竹襲港，部分全年開放的泳灘，包括深水灣泳灘，因損毀嚴重亦暫停開放。除了銀線灣之外，目前共有三個公眾泳灘仍提供救生員服務，包括黃金海灘、淺水灣泳灘及清水灣第二泳灘。