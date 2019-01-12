男拔150周年校慶　校友田北辰：當時學生會看三級片　自己無衝動

拔萃男書院今日（12日）舉行150週年校慶啟動典禮及拔萃男書院150周年紀念廣場動土儀式，行政長官林鄭月娥及香港聖公會大主教鄺保羅等共逾1,000位嘉賓及校友出席活動。 校友之一的立法會議員田北辰出席活動時透露，中學時期部分男拔學生會去看三級片，而自己當時則「未有這個衝動。」

拔萃男書院今年慶祝創校150周年，校舍今晚亮起紫紅色燈光。（高仲明攝）

11月壓軸活動搞教育研討會

為迎接150周年，拔萃男書院將推出9大慶祝活動，包括3月舉行「代代傳承拔萃跑」、5月舉行皂飛車大賽、7月舉行音樂會及11月舉辦教育研討會等。

拔萃男書院校長鄭基恩介紹，11月教育研討會預計邀請6至8位講者，圍繞全人教育、科技與社會及青少年成長與家庭教育三項議題。於1964年在拔萃男書院畢業，現任拔萃男書院150周年校慶統籌委員會主席余錦基表示，希望研討會能邀請來自內地、英國、美國等學者，為香港未來的教育提出建議。

拔萃男書院校長鄭基恩（中）指11月將舉辦教育研討會。（高仲明攝）

特首林鄭月娥（前右二）出席男拔校慶活動亮燈儀式。（高仲明攝）

男拔校友余錦基期望在研討會上，各方學者能為香港教育提供建議。（高仲明攝） 5月將舉辦皂飛車大賽 而慶祝活動中另一個重點活動，是將於5月舉行的皂飛車大賽。活動中，學生將設計出一輛沒有引擎的「飛車」，並將「飛車」 由學校斜路滾至山腳，活動將選出最佳設計及速度最快的「飛車」。

田北辰覺得師兄何志平拉小提琴「好型」

在1967年離開拔萃男書院的田北辰今日出席母校活動時憶述那些年，他透露，當時有部分住宿生比較調皮，亦有學生會去看三級片，他當時則「未有這個衝動」而沒有跟隨。

他指，自己在中學一年級至五年級一直有參加學校乒乓球隊，而印象最深刻的是，在一場對英華書院的比賽中，於最後階段取得勝利。而他更指，中學時期的學校第一小提琴手，正是師兄、涉賄賂案在美受審的何志平，他當時覺得何志平「好型」。

立法會議員田北辰（中）就讀拔萃男書院期間是乒乓球球隊隊員。(侯彩琳攝)

特首林鄭月娥：教育是施政重點

特首林鄭月娥為校慶活動亮燈，她表示，拔萃男書院孕育不少服務香港社會的人才，亦提供全人教育及拓展學生視野的機會，而教育亦是政府的其中一個施政重點。

拔萃男書院中學部現有約1,400名學生及約150名教師；小學部則有約900名學生及約80名老師。校長鄭基恩指充足的教室人數，能和同學建立更深認識，並令課程設計更貼身。