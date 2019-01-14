外籍男高鐵抵港　現疑似中東呼吸綜合症徵狀

港鐵周一（14日）凌晨發新聞稿透露，一名外籍年輕男子昨日約下午6時18分由廣州南乘坐高鐵往西九龍，抵港時出現發燒及疑似中東呼吸綜合症的徵狀。 該名男子與一名同行人士獲安排乘坐救護車，前往醫院進一步跟進。

港鐵在新聞稿中表示，昨晚7時58分，港鐵接獲香港西九龍站衞生署港口衞生處通知，指一名男子乘坐G6537次速鐵路列車到達西九龍站，在經過西九龍站港口衞生處時，出現發燒及疑似中東呼吸綜合症的徵狀。該名男子與一名同行人士，其後被安排乘坐救護車前往醫院進一步跟進。

港鐵表示，會與衞生防護中心保持聯繫。西九龍站已即時安排清潔員工按照衞生防護中心指引制訂的既定程序，以1：99濃度的漂白水為車站範圍內該名乘客曾經過或逗留的地方清潔消毒。港鐵又呼籲，曾乘搭該高鐵列車的乘客如感不適，應盡早求診。

在接獲港口衞生處通知前，該列車已於下午6時56分，由西九龍站開往深圳北站 (G5608)，並於下午7時37分，由深圳北站返回西九龍站 (G5607)。港鐵透露，車務控制中心接獲通知後，已指示高鐵列車上的車長，暫停使用該名乘客坐過的第11卡車廂。該列車於晚上8時23分，再度由西九龍站開往廣州南站 (G6538)，在到達廣州南站後停止載客服務。