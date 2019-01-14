【曾蔭權出獄】料周二早上醫院直接放監　倘仍留醫會轉一般病房

前特首曾蔭權因被裁定「公職人員行為失當罪」被判入獄，扣除公眾假期和監禁期間行為良好表現後，料明日（15日）便刑期屆滿放監。惟曾蔭權於上周五（11日）報稱不適，轉送至瑪麗醫院羈留病房至今仍未出院，故很大機會明日會在醫院直接「放監」。據了解，今日（14日）已有懲教院所的高級人員通知曾蔭權明日將會獲釋。 懲教署不評論個別情況，但指一般而言，待釋在囚人士倘刑期屆滿仍在公立醫院留醫，會按既定機制在醫院病房辦理釋放程序，如仍需留醫，會按主診醫生指示，轉送到其他病房。

曾蔭權並非第一次留醫瑪麗醫院，其涉貪案於去年7月20日遭駁回但判，被收押約兩個小時後報稱不適，由救護車送往瑪麗醫院。（資料圖片）

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據了解，正常情況下，刑滿囚犯在出獄前一天，院所高級人員會親自正式通知在囚人士將於翌日獲釋，而在獲釋當天早上，會由懲教職員帶往「指模房」辦理手續，一般程序包括「打指模」及再見院所高級人員，了解釋囚有無投訴事項等。

之後便會與其他同日「出冊」人士等候點名，領回入獄時交由署方暫管的私人財物，俗稱「包頭」。並脫去囚衣換回自己入獄前所穿的衣物，最後須在職員看守下步出院所。

消息：已有院所管方高層通知「放監」

但按照曾蔭權的情況，自上周五（11日）被送到瑪麗醫院羈留病房留醫至今。據了解，是否繼續留院是由醫生決定，以生命安全為優先，到刑滿之日則必須要釋放。而刑滿囚犯可以回監獄辦理手續或視乎實際情泡在醫院「放監」。據了解，今日（14日）已有懲教高級人員前往羈留病房，通知曾蔭權明日將會獲釋。

有資深懲教人員亦表示，即放監的有關文書手續、與院所高級人員會面的程序，都會在羈留病房中處理。而在公立醫院的羈留病房本身已設有「打指模機」，直接在醫院放監並非罕見。

預先申請可由其指定人士代領「包頭」

懲教署回覆表示，為保障個人私隱，署方不會就個別個案作出評論。就一般出獄程序，在囚人士在刑滿獲釋當日，會由院所高級人員接見及進行相關釋放程序，當中包括親自領回其私人物品。

就囚犯在刑滿當日是否必須親自辦理出獄手續，及有無特殊情況下的安排。署方表示，在囚人士如預先申請並獲准，可將其私人物品交由其指定人士代領。

若獲釋當日，待釋在囚人士仍在公立醫院留醫，釋放程序會按既定機制在醫院之病房內進行。在羈留病房獲釋的在囚人士如仍需留醫，會按主診醫生指示，被轉送到其他病房繼續接受治理。