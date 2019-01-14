【流感高峰】今年第6名兒童中招　8歲男童腦病變、抽搐　需入ICU

衞生防護中心今日（14日）公布新增一宗兒童嚴重流感個案，患者是一名8歲男童，對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，沒有接種今季季節性流感疫苗，留醫伊利沙伯醫院，目前情況嚴重。 此宗是踏入冬季流感高峰以來，第6宗兒童嚴重流感個案。該6名兒童年齡由4歲至8歲，涉及4男2女；當中4人都沒有注射本季流感疫苗。

衞生防護中心公布第六宗兒童嚴重流感。（資料圖片）

衞生防護中心公布新增一宗兒童嚴重流感個案，是2019年第6宗兒童個案。患者是一名8歲男童，過往健康良好，自前日（12日）起出現發燒、嘔吐、神志不清和抽搐等病徵，同日入住伊利沙伯醫院，至昨日轉往該院的兒科深切治療部接受進一步治療，病人現時情況嚴重。

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變。初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。其家居接觸者至今沒有出現病徵。

九龍醫院、葵涌醫院同爆甲型流感

另外，九龍醫院一個精神科男病房自1月10日起，先後有11名病人（年齡由49歲至93歲）及兩名職員出現上呼吸道感染徵狀。有關病人的測試證實感染甲型流感，病人現正接受隔離治療，情況穩定。有關職員現正放取病假。

葵涌醫院一個女精神科急症病房自1月11日起，先後有5名病人（年齡28歲至78歲）出現呼吸道感染徵狀。病人的病毒測試結果均對甲型流感病毒呈陽性反應。有關病人現正接受隔離治療，情況穩定。



上述兩院涉事病房已暫停接收新症及探訪安排。院方已加強感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的健康情況。