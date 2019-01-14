消息：警務處副處長趙慧賢提早退休接任申訴專員　二哥接任存變數

申訴專員劉燕卿去年公布不會續任，將於今年3月底做滿5年任期。消息指，即將退休的警隊「二姐」、警務處副處長趙慧賢將早退休「過檔」接任申訴專員。據了解，趙慧賢原於今年8月退休，現決定提早退休5個月，或令警務處副處長一職的繼任人計劃存變數，原定由監管處處長郭蔭庶接任，但現任人事及訓練處處長李建輝亦有望繼任。

消息指警務處副處長趙慧賢提早退休。（資料圖片）

下任副處長人選存變數

趙慧賢原定於今年8月退休，但今次接任申訴專員一職，會提早5個月，於今年3月離開警隊。此變動或令警隊高層的音樂椅出現變數。據了解，警隊原定的高層人手部署，在趙慧賢於8月退休後，會由現任監管處處長郭蔭庶接任。

惟趙慧賢現提前5個月退休，令現任人事及訓練處處長李建輝或有望繼任，因為李建輝將於2020年退休，是目前資歷較深的高級助理處長，若現接任趙慧賢，李建輝的任期可達一年多。而郭蔭庶將於2022年退休，當李健輝退休之後，郭仍有機會再上一層樓。

首代「陀槍師姐」 史上最高級女警

趙慧賢是警隊成立以來，首位女性出任副處長。趙慧賢於1983年加入警隊任職督察，2002年晉升為高級警司，2006年晉升為總警司，2011年晉升為助理處長，2014年晉升為高級助理處長，2017年晉身副處長。

趙的警隊生涯有多個「首次」記錄，包括是第一代「陀槍師姐」，曾兼任由全女班的組成機動部隊，「TANGO」大隊副主管。於1997年時任職警司，就香港主權交接儀式，擔任保安策劃小組核心成員。

不少警隊「女將」退休後不言休，如警務處前助理處長施關綺蘿於2006年退休後，亦曾出任私隱專員公署的副私隱專員。

申訴專員每月底薪28萬元

申訴專員的主要職責，是應市民的投訴或採取主動，調查其權責範圍內的政府部門及公營機構，涉及行政失當的指控。劉燕卿即於今年3月底屆滿5年任期。政府於去年8月公開招聘申訴專員，其中一項條件是最少有15年高層管理經驗。

申訴專員的每月底薪為281,750元，會跟隨公務員首長級薪級表薪點8按年作出相同的調整。此外，申訴專員可享有房屋津貼、假期連度假旅費津貼、醫療及牙科福利和其他福利，並在圓滿完成任期後可獲發約滿酬金。

行政署回覆查詢表示，有關新任申訴專員的招聘程序仍在進行。政府將會適時公布委任安排。